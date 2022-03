Trois coloris de la Curry 9 disponibles en France

Présentée en début de saison, la Curry 9 a été déclinée en sept coloris via une collaboration avec le dessin animé éducatif pour enfants « Sesame Street ». « Elmo », « Big Bird », « Count von Count », « Cookie Monster », ces noms de personnages tirés de la série ne vous disent peut-être pas grand-chose. Ils font pourtant un carton sur le territoire américain et c’est avec eux que Stephen Curry, toujours sensible lorsqu’il s’agit d’inspirer les plus jeunes, a donc dévoilé le « Curry Flow 9 Street Pack ».

Chaque personnage phare dispose de son coloris et les trois premières versions sont désormais disponibles sur le site français d’Under Armour. On commence par la « Dribble Me Elmo », principalement rouge clair et noir, en l’honneur d’Elmo, personnage préféré de Stephen Curry.

« Il est toujours en train de rire, de sourire, de s’amuser et de faire ressortir le meilleur de chacun. C’est la même joie que j’essaie d’apporter sur le terrain », a même déclaré le meneur des Warriors.

Plus sobres, les deux autres coloris « Talking Cookies » et « Talking Trash » honorent « Cookie Monster » et « Oscar The Grouch » respectivement en bleu et gris métal, sont également disponibles à la vente. À noter la présence d’une petite étiquette au niveau de la cheville sur laquelle chaque personnage mis à l’honneur est représenté.

Chaque modèle est vendu à 160 euros.

(Via UnderArmour)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 3 « UNO » hommage au jeu préféré de Giannis et qui fête ses 50 ans cette année. Livraison et retour offerts.