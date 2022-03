Au moins une semaine d’absence supplémentaire pour LaMarcus Aldridge

Sa blessure à la hanche est visiblement un peu plus grave que prévu. Absent des parquets depuis une semaine, LaMarcus Aldridge va rester une semaine supplémentaire à l’infirmerie. Steve Nash a indiqué que l’intérieur allait être réévalué une fois ce délai passé.

On rappelle que le vétéran de 36 ans a été touché lors du déplacement sur le parquet des Celtics, le 6 mars. Malgré son absence, les New-Yorkais viennent d’enchaîner trois victoires de suite (Hornets, Sixers et Knicks).

L’entraîneur de Brooklyn a obtenu des gages de satisfaction de la part de ses intérieurs restants, à commencer par Andre Drummond qui tourne à 15 points (68% aux tirs) et 10 rebonds en… 24 minutes sur ces trois matches. Son remplaçant, Nic Claxton, affiche également une meilleure forme avec 8 points (67%) et 5 rebonds en sortie de banc.

« Cela n’a pas été la transition la plus facile pour moi », confie toutefois ce dernier, en référence aux blessures des uns et des autres. « Je m’adapte, j’essaie juste d’enchaîner quelques matchs et de retrouver mon jeu. On a tous un objectif ici : gagner le titre. Il s’agit de rester aussi présent que possible, de ne pas me demander si je vais jouer 6 ou 30 minutes et de garder le cap. Je sais que c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais c’est le défi que je dois relever pour le restant de l’année. »

Un défi que Blake Griffin doit aussi relever, lui qui se morfond sur le banc des Nets avec une petite seconde sur le terrain lors des cinq derniers matches…