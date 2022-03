NCAA | Le tableau de la March Madness est connu !

C’est dimanche que le fameux « bracket » du tournoi final de la NCAA a été révélé. Et il n’y a pas grande surprise : Gonzaga, Arizona, Kansas et le champion en titre, Baylor sont têtes de série numéro 1 de leurs « régions » respectives.

Pour le retour à la normale de la « March Madness », c’est-à-dire avec des stades à nouveau remplis et des tournois régionaux aux quatre coins du pays, les Zags voudront essuyer le revers de la saison passée, leur deuxième finale nationale perdue ces quatre dernières années. Ils sont pour le coup favoris des parieurs, juste devant Arizona, et aussi les classiques, Duke et Kentucky (pourtant tête de série n°2 seulement).

Le tournoi commencera dès mardi avec les « First Four », sorte de « play-in » du tournoi final, duquel était notamment sorti UCLA la saison passée, avant d’aller jusqu’au Final Four. Ce dernier se déroulera entre le 2 et le 4 avril prochain à la Nouvelle Orléans.

Le dernier tournoi de Coach K.

C’est jeudi que le premier tour pourra se lancer pour de bon avec Gonzaga qui affrontera Georgia State à l’Ouest, Baylor qui fera face à Norfolk State à l’Est, tandis qu’Arizona et Kansas attendront les résultats du « First Four » avant de connaître l’identité de leur adversaire.

On notera que, pour sa dernière aventure à la tête de Duke, Coach K et ses Blue Devils ont été reversés dans la région Ouest, ce qui veut dire qu’ils devront peut-être rencontrer Gonzaga (pour le Elite Eight) s’ils veulent atteindre le dernier carré en Louisiane.

Par ailleurs, le Michigan de Juwan Howard et du jeune Français, Moussa Diabaté, s’est qualifié d’extrême justesse, tête de série n°11 dans la région Sud, où évolueront également le Arizona d’un autre Frenchy, Adama Bal, mais aussi le Seton Hall d’Alexis Yetna.

Enfin, sachez que Dayton, Oklahoma, SMU et Texas A&M seraient les premières équipes repêchées (les « first four out ») si jamais le Covid venait à refaire surface au cours du tournoi. En termes de conférence, c’est la Big Ten (9) qui est la mieux représentée dans le tournoi final cette année, devant un trio composé de la Big 12, la Big East et la SEC, toutes trois à 6 équipes.

– ESPN Player va diffuser les 67 rencontres de la March Madness, Final Four et Finals compris

