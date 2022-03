Une confiance sans faille entre les Raptors et Khem Birch

De retour au pays depuis la fin de saison dernière, Khem Birch sait qu’il peut compter sur la confiance de son coach, Nick Nurse. Son profil plutôt défensif et d’intérieur mobile représente une option que l’entraîneur sait utiliser à bon escient, comme les deux dernières sorties victorieuses à Phoenix et Denver l’ont prouvé.

Les deux ont ainsi développé une relation de confiance qui pousse le pivot vétéran à donner le meilleur sans se soucier des stats. C’est le « role player » idéal.

« Honnêtement, avec n’importe quelle autre équipe, je ne jouerais probablement pas en ce moment. Le fait qu’ils aient cette confiance en moi malgré toutes les blessures que j’ai eues, tous les problèmes, et que je continue à avoir des minutes en dit long sur ce qu’ils pensent de moi, et ça me donne beaucoup de confiance », a-t-il déclaré.

Le natif de Montréal n’a en effet pas été épargné par les pépins cette saison. Les mésaventures ont débuté dès le « training camp » qu’il a manqué intégralement en raison du protocole Covid. Il a ensuite à nouveau été testé positif en décembre ! À côté de ça, il a manqué 14 matchs en raison d’un gonflement du genou, puis s’est cassé le nez mi-janvier. Pour couronner le tout, il s’est cassé une dent la semaine dernière après un contact avec Dejounte Murray.

Un sens du sacrifice apprécié

Malgré tout, Nick Nurse lui garde toujours une place dans la rotation avec un rôle important à jouer, en défense notamment. Son rôle a par exemple été mis en avant lors de la victoire à Phoenix, lorsqu’il a contribué à piéger Devin Booker sur les « blitz », ces séquences où le défenseur sur le poseur d’écran vient compléter la défense du porteur pour faire une prise à deux. Il a ainsi provoqué deux interceptions qui ont contribué à la victoire des siens.

« Je pense qu’il est clairement le meilleur pour faire ça pour nous, il a de l’expérience dans ce domaine », a reconnu Nick Nurse. « Ce n’est pas facile, comme vous pouvez le voir. Ils s’espaçaient pour écarter nos défenseurs. Il a réussi plusieurs bons blitz, avec la nécessité de couvrir beaucoup de terrain à plusieurs reprises. Défensivement, il était la meilleure option que nous avions, et en plus, il a réussi une énorme claquette sur un layup manqué ».

En 26 minutes, son apport ne se voit pas dans les stats, avec ses 4 points, 6 rebonds et 1 passe décisive. Et il a encore été précieux le match suivant à Denver, contribuant à hauteur de 8 points et 8 rebonds. Mais au delà des chiffres, ce qui l’importe le plus, c’est le « W » qui a accompagné ses deux dernières sorties.

« J’ai l’impression d’avoir été comme ça toute ma carrière. Je n’ai jamais été du genre à aller sur le terrain et à mettre 20 points, à aligner 20 points et 10 rebonds. J’ai toujours été un gars qui voulait juste gagner des matchs de basket. C’est donc la raison pour laquelle j’aime être dans des équipes qui gagnent, parce que je sais que je peux avoir un impact sans toucher le ballon », a-t-il conclu.