Nick Nurse continue ses expériences

Pascal Siakam a réussi un très bon match lors du back-to-back des Raptors à Denver, avec 33 points, 7 passes et 5 rebonds, mais c’est sans le Camerounais que les Canadiens ont fait la différence sur le parquet du Colorado.

En effet, alors que les Nuggets avaient pris le contrôle du match à la fin du troisième quart-temps, Nick Nurse a lancé un cinq étonnant… et jamais utilisé cette saison. Le coach a ainsi laissé le rookie Scottie Barnes comme seul titulaire sur le terrain, avec les remplaçants Dalano Banton, Thaddeux Young, Chris Boucher et Khem Birch.

« Ils ont réalisé un sacré run » pouvait se réjouir Nick Nurse après coup. « Ce n’était pas terrible durant les premières 2 minutes et 30 secondes et j’étais impatient de faire revenir Gary (Trent Jr) ou un autre shooteur, mais ensuite ils ont vraiment dominé et ils ont presque réussi à nous faire échapper. »

Après un 5-0, Denver avait ainsi créé le plus gros écart du match (104-96) après les premières séquences de ce groupe étonnant, et l’expérience semblait vouée à la catastrophe. Sauf que ce drôle de « lineup » va ensuite placer un 17-3 qui va faire basculer le match, Pascal Siakam remplaçant juste Khem Birch pour boucler l’affaire.

« Il s’agissait juste de cinq gars qui ont joué dur et ont essayé de s’aider » expliquait Chris Boucher. « C’est une chose qu’on fait bien. Tout le monde, du premier au quinzième joueur, joue dur tout le temps, et reste prêt. Même si ce n’est pas toujours très beau en permanence, on essaie vraiment du mieux possible de réaliser des choses. »

Beaucoup de taille… et de rebonds

Avec ce groupe, Nick Nurse avait ainsi deux joueurs de 2m01 (Dalano Banton et Scottie Barnes), un de 2m03 (Thaddeus Young) et deux de 2m06 (Chris Boucher et Khem Birch).

« Thad a réussi quelques tirs difficiles, Dalano a fait une ou deux actions, Scottie également. Chris, avec ses rebonds offensifs et ce tir dans le coin, il a probablement eu le plus d’impact », explique le coach. « Mais ils ne voulaient pas abandonner avant de marquer. Khem continuait de faire des claquettes. Ils allaient tous les trois (Barnes, Birch et Boucher) au rebond offensif, et Scottie a réussi quelques séquences en isolation avec sa taille. »

Face à des Nuggets qu’on sentait fatigués en fin de match, la taille, l’envergure et l’énergie de ce groupe a fait la différence, dans une rencontre où les Raptors ont forcé 19 pertes de balle et pris 23 rebonds offensifs, engendrant 61 points en cumulant les contre-attaques et les points sur « seconde chance ».

Une recette qui a permis à Toronto d’engranger une deuxième victoire, en back-to-back, après son succès à Phoenix la veille. Et ainsi rester en embuscade derrière le Top 6 à l’Est.