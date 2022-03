Sans Fred VanVleet, les Raptors enchaînent à Denver

En back-to-back après avoir battu les Suns à Phoenix, les Raptors s’attaquaient à un autre gros morceau : les Nuggets à Denver. Sans Fred VanVleet, de retour de blessure et économisé, les Canadiens s’appuient sur un Pascal Siakam très chaud en début de match, qui inscrit 12 points (4/7 au tir) dans le premier quart-temps. Nikola Jokic tient la baraque (10 points à 5/6 au tir, 3 passes et 2 rebonds) mais l’agressivité de Toronto fait déjà mal.

En alternant les défenses, avec notamment pas mal de « zone », les Raptors tentent de perturber les mises en place offensives des Nuggets autour du Joker. Ils provoquent donc pas mal de pertes de balle qu’ils convertissent le plus possible sur contre-attaque, ou se jettent au rebond offensif pour rattraper leurs ratés éventuels.

À la mi-temps, Toronto est donc légèrement devant (63-65) mais Denver semble prendre la main dans le troisième quart-temps, quand Nikola Jokic reçoit enfin le soutien de Will Barton.

Les Nuggets prennent jusqu’à 8 points d’avance (104-96) au début du quatrième quart-temps, grâce notamment aux paniers de Bones Hyland, mais la suite sera beaucoup plus compliquée pour la troupe du Colorado. Émoussés physiquement, les joueurs des Rocheuses cèdent petit à petit face aux assauts canadiens, qui pilonnent les « matchups » favorables et récupèrent une tonne de rebonds offensifs précieux. C’est Scottie Barnes qui joue les « go-to-guy » en fin de match, tandis que Chris Boucher et Khem Birch font les ramasse-miettes, et Toronto remporte donc un deuxième succès référence (115-127) dans son « road-trip » à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 61 points de Toronto sur les rebonds offensifs et les balles perdues. Les Raptors ont rendu un 12/31 (39%) correct à 3-points grâce au coup de chaud inattendu de Precious Achiuwa (4/6) mais Toronto manque de shoot, surtout quand Gary Trent Jr. est aussi maladroit. Les Canadiens compensent par leur activité sur les lignes de passes et leur énergie au rebond. Ils ont ainsi pris 23 rebonds offensifs et provoqué 19 pertes de balle, pour inscrire quasiment la moitié de leurs points (61) suite à ces erreurs adverses.

– Les expérimentations du savant fou Nick Nurse. On le sait, l’entraîneur de Toronto n’a pas peur de tester des choses. En l’absence de Fred VanVleet et alors que Denver semblait prendre la main, il a ainsi débuté le quatrième quart-temps avec un cinq très bizarre : Scottie Barnes, Dalano Banton, Khem Birch, Chris Boucher et Thaddeus Young. Mais ça a fonctionné puisque ce groupe a renversé la rencontre avec un 20-7 en six minutes.

– Denver en manque de gaz dans le « money time ». Face aux Warriors, au match précédent, les Nuggets avaient déjà craqué dans le dernier quart-temps en semblant à court de jus. Rebelote face aux Raptors, avec seulement 16 points marqués dans l’ultime période, Toronto ayant pris le dessus physiquement… et mentalement.

TOPS/FLOPS

✅ Scottie Barnes. Le rookie manque de peu le triple-double (25 points, 10 passes, 8 rebonds) mais il a pesé tout le match, et notamment en fin de match où il a été transformé en « go-to-guy » pour attaquer les duels favorables, marquant ou permettant d’attirer Nikola Jokic en aide… en provoquant des rebonds offensifs.

✅ Chris Boucher et les remplaçants de Toronto. Dalano Banton, Khem Birch et Thaddeus Young ont été précieux mais c’est sans doute Chris Boucher (21 points, 4 contres et 13 rebonds, dont 9 offensifs) qui illustre le mieux l’impact du banc de Toronto dans cette rencontre, dont la taille a perturbé les Nuggets.

✅ Bones Hyland. Alors que Nikola Jokic cherchait du soutien sans Aaron Gordon, Bones Hyland a longtemps semblé être l’étincelle avec 17 points et 7 passes en 19 minutes. Mais Mike Malone a préféré finir le match avec Monte Morris alors que les Raptors avaient repris la main dans le quatrième quart-temps.

⛔ Gary Trent Jr. Après ses 42 points à Phoenix, l’arrière enchaîne avec 8 points à 2/13 dont 1/6 de loin. C’est l’outil « shooting » des Raptors, mais il est toujours aussi fluctuant.

LA SUITE

Toronto (37-30) : les Raptors continuent leur « road trip » à l’Ouest face aux Lakers, lundi soir

Denver (40-28) : les Nuggets vont tenter de se relancer à Philadelphie, lundi soir