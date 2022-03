Après les adieux gâchés au Cameron Indoor Stadium par North Carolina, Mike Krzyzewski ne partira pas à la retraite avec un 16e titre lors du tournoi de la conférence ACC.

Les Blue Devils sont en effet tombés en finale (82-67) face aux surprenants Hokies de Virginia Tech, portés par un Hunter Cattoor bouillant (31 points à 7/9 de loin). La tête de série n°1 a été emportée par la fougue et l’enthousiasme de la tête de série n°7, qui a arraché sa qualification automatique pour la « March Madness ». Un petit miracle pour la troupe de Mike Young, qui avait battu Clemson au deuxième tour du tournoi en prolongation.

Ce jour-là, Darius Maddox avait inscrit le 3-points décisif grâce à pas mal de réussite, une remise en jeu déviée par Hunter Cattoor atterrissant dans ses mains dans les derniers instants du match.

Mais face à Duke, Virginia Tech n’a pas eu besoin d’un tel coup de pouce du destin. L’adresse d’Hunter Cattoor a d’abord porté les Hokies, qui ont ainsi pu résister à la taille et la puissance des Blue Devils. Et ces derniers ont finalement craqué en deuxième mi-temps, malgré les 20 points et 5 rebonds de Paolo Banchero.

Storm Murphy a ainsi su trouver ses coéquipiers qui coupaient et Keve Aluma a petit à petit fait sentir sa présence (19 points, 10 rebonds, 7 passes) face à une équipe de Duke beaucoup trop maladroite : AJ Griffin termine ainsi à 4/12 au tir, dont 1/8 à 3-points alors que Trevor Keels finit lui à 1/7 au shoot, dont 0/4 à longue distance.

C’est donc un deuxième rendez-vous manqué pour la dernière saison universitaire de Coach K, qui assure pourtant que son équipe a tout ce qu’il faut pour briller lors de la « March Madness ».

« Le week-end dernier, tout le monde parlait (de sa retraite). C’était donc un week-end difficile », a-t-il expliqué. « Ce que nous avons essayé de faire, c’est d’écarter tout ça. Ce sont de jeunes gars. J’ai aimé les entraîner. Je pense que nous pouvons être bons lors du tournoi. J’étais vraiment positif après la rencontre ».

BOXSCORE

