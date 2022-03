Klay Thompson : « 38 points, c’est super, mais 40 points, ça sonne mieux »

Mars 2019. Il faut remonter à trois ans pour trouver trace d’une telle perf’ de Klay Thompson. Victime de deux très graves blessures de suite, l’ancien All-Star a retrouvé les terrains début janvier, et cette nuit, il a rassuré tout le monde en plantant 38 points dans la victoire face aux Bucks. Un match plein avec un 15 sur 24 aux tirs, dont 8 3-points, mais aussi 6 rebonds et 5 passes. Cela faisait deux semaines qu’il n’en mettait plus une, et ce coup de chaud face aux champions NBA est libérateur.

« Je suis sûr que c’est un soulagement », estime Steve Kerr. « Il est si dur envers lui-même et il veut tellement réussir. Je pense qu’il a laissé le jeu venir à lui au début. Il n’a pas cherché à shooter. Au cours des derniers matchs, il prenait des tirs difficiles au début, ce qui l’avait empêché d’avoir du rythme. Ce soir, j’ai eu l’impression qu’il prenait de meilleurs tirs en début de match. … Vous connaissez Klay, une fois que deux tirs rentrent, les plus difficiles deviennent beaucoup plus faciles pour lui. »

« Une baisse de régime en milieu de saison ne va pas détruire mon ego »

Les stats avancées montrent que Thompson signe un 8 sur 12 aux tirs sur du catch-and-shoot, et un 11 sur 18 avec un défenseur devant lui. Autant dire que ce n’était pas des tirs ouverts… On retiendra surtout son coup de chaud du 2e quart-temps avec 17 points, dont trois tirs à 3-points de suite.

« Tout le monde en fait des tonnes sur mon adresse » se marre l’intéressé. « Je n’étais évidemment pas satisfait de mon adresse aux tirs, mais je savais que j’étais encore capable de soirées comme celle-ci. Je le sais, c’est tout. J’ai fait tellement de grandes choses dans le passé que certains joueurs n’ont jamais réalisé, que je ne doute pas. J’étais impatient de vivre une soirée comme celle-ci, mais une baisse de régime en milieu de saison ne va pas détruire mon ego. Je vais continuer à aller sur le terrain et à me battre. Et c’est ce que j’ai fait ce soir, même lorsque j’ai raté mes premiers tirs. »

Au final, il n’a qu’un petit regret… « C’est un super coup de boost pour notre confiance, et pour ma confiance. Je voulais vraiment atteindre les 40 points. 38 points, c’est super, mais 40 points, ça sonne mieux. Peu importe, c’était une journée de boulot sympa. »