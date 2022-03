Les Wolves gâchent le retour de Markieff Morris

Battu la veille à Orlando, Minnesota s’est vite repris en s’imposant 113-104 à Miami. C’est la 7e victoire en huit matches des coéquipiers de Karl-Anthony Towns, et c’est justement l’intérieur All-Star qui avait frappé le premier. Après deux minutes, les Wolves mènent déjà 9-0 avec neuf points de son leader !

Bam Adebayo stoppe l’hémorragie, mais Karl-Anthony Towns continue, et l’écart se stabilise autour des 10 points (24-14). La vitesse des Wolves perturbe beaucoup le Heat, et il faut attendre l’entrée en jeu de Tyler Herro pour que le Heat reprenne ses esprits.

Avec Max Strus, le 6e homme du Heat commence à pilonner la défense, et une pluie de 3-points s’abat sur les Wolves : 7 sur 12 de loin pour les deux shooteurs en première mi-temps. Sous leur impulsion, Miami signe un 13-0 pour prendre les commandes (50-43). À la recherche d’un second souffle, et alors que Towns gère un problème de fautes, Minnesota s’en remet à à Jaden McDaniels. Mais le Heat accentue sa pression, et les Wolves explosent avec un 14-2 signé des shooteurs de Miami. À la pause, Miami mène de 12 points (67-55).

Pas de panique côté Wolves, et en deux minutes, le retard est quasiment comblé. À la manœuvre, les seconds couteaux comme Jordan McLaughlin, Naz Reid ou Jaden McDaniels. Leur enthousiasme est débordant, et ils se mettent aussi à mettre dedans de loin. Ils terminent carrément le 3e quart-temps sur un 13-2 avec un panier primé à la dernière seconde de Taurean Prince. Les Wolves sont devant : 89-86.

Le Heat reprend ses esprits et Markieff Morris effectue une bonne rentrée pour épauler Tyler Herro. Sous leur impulsion, Miami reprend les commandes (100-97). Une simple éclaircie puisque le duo Edwards-Towns se réveille pour signer un 7-0 (104-100). Malik Beasley plante le 3-points qui fait mal, et les Wolves s’imposent 113-104 chez le leader de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La rentrée de Markieff Morris. On savait qu’il était tout proche d’un retour, et l’ailier fort a effectué sa grande rentrée cette nuit après avoir manqué 58 matches ! Son bon passage en début de 4e quart-temps avait permis au Heat de reprendre l’avantage.

– Les Wolves ont du répondant. Comme l’expliquera Chris Finch après le match, c’est typiquement le genre de match que les Wolves auraient perdu la saison passée. Une avance gâchée, un retard de 12 points à la pause, un back-to-back à gérer… Mais Minnesota a changé, et même lorsque les stars ne sont pas dans un grand soir, les seconds couteaux sont précieux comme McLaughlin, Reid ou encore Nowell.

TOPS/FLOPS

✅ Le banc des Wolves. Minnesota, ce n’est pas qu’un trio de stars, et si l’équipe a un pied et demi en playoffs, c’est parce qu’il y a une rotation de 9-10 joueurs. Cette nuit, Jaylen Nowell, Taurean Prince ou encore Naz Reid ont tous eu un impact sur le jeu. La vitesse sur le drive de Jaylen Nowell a souvent déstabilisé la défense de Miami, tandis que Taurean Prince a fait du bien par sa défense et son opportunisme en attaque. Son 3-points en fin de 3e quart-temps a climatisé la salle.

✅ Anthony Edwards. Le meilleur des titulaires par son activité et son agressivité. On retiendra aussi ce décalage sur le panier décisif de Malik Beasley. Il attire toute la défense et sa lecture du jeu et du déplacement de son coéquipier ont fait le reste.

✅ Tyler Herro. Une fois de plus, le meilleur joueur du Heat. Dès qu’il entre, il se passe quelque chose. Alors que Jimmy Butler squatte l’infirmerie avec un 22e match manqué, le 6e homme de Miami est devenu le danger numéro 1 de son équipe.

✅ ⛔Karl-Anthony Towns. Pour le deuxième soir de suite, il est freiné par les fautes. Un trop plein d’enthousiasme après un début de match canon : 11 points en 150 secondes. Auteur d’un double-double, il prend sa 4e sur une faute offensive. La bonne nouvelle, c’est que Minnesota sait gagner même lorsqu’il est en difficulté.

LA SUITE

Miami (45-24) : réception de Detroit mardi

Minnesota (39-30) : déplacement lundi à San Antonio