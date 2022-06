Jamal Murray toujours dans l’incertitude pour un retour cette saison

Nikola Jokic avait-il finalement bien raison de ne pas s’emballer avec les futurs retours de Jamal Murray et Michael Porter Jr. ? C’est bien possible car d’après le Denver Post, le retour du meneur de jeu est toujours aussi incertain.

Il reste un mois de saison régulière, et même si physiquement, Murray s’en rapproche, rien n’est acté. Ce serait du 50-50 et, d’après nos confrères, contrairement aux Clippers avec Kawhi Leonard et Paul George, les Nuggets seraient ouverts à un retour à n’importe quelle date.

Néanmoins, la décision reste celle du joueur. En clair, onze mois après sa blessure au ligament croisé du genou, est-il prêt mentalement à se relancer à quelques jours des playoffs ?

Pour l’instant, Murray et la franchise échangent au quotidien et ce dernier teste son corps pour voir comment il réagit face aux efforts. Visiblement, sur le plan physique, il y a des jours meilleurs que d’autres. Les prochaines étapes pour lui seront du trois-contre-trois et du quatre-contre-quatre.

De plus, la possibilité de voir Murray, comme Michael Porter Jr., faire un passage en G-League pour accélérer la préparation n’est pas encore exclue. Enfin, si le retour de l’intérieur semble plus probable que celui de son coéquipier, les deux parcours sont bien distincts pour les Nuggets. En clair, Murray reviendra s’il est totalement prêt à le faire, que Porter Jr. soit revenu ou pas.