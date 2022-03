Al Horford, l’homme du président

Remonté à la 5e place de la conférence Est, et tout proche du podium, Boston est la meilleure équipe de la côte Est en 2022, au point que certains en font l’outsider numéro 1 pour aller en finale NBA.

Jayson Tatum joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, et les Celtics possèdent depuis cette semaine la meilleure défense de la NBA avec 105.6 points encaissés sur 100 possessions. S’il est logique de mettre dans la lumière Jayson Tatum, Jaylen Brown ou encore Robert Williams, c’est un autre élément qui semble être la clé de voûte de la défense, et peut-être même le facteur X du retour au premier plan de Boston. Il s’agit d’Al Horford.

Alors qu’on le pensait en pré-retraite après son passage raté à Philadelphie puis sa mise à l’écart à OKC, l’ancien All-Star est (re)devenu indispensable au collectif des Celtics, d’abord en défense où sa lecture du jeu, son timing et son expérience sont précieuses aux côtés de Robert Williams.

Mais au fil des rencontres, on retrouve l’ancien Al Horford en attaque, capable de sanctionner les défenses au large, comme le prouve notamment son 42% de réussite à 3-points depuis le All-Star Game.

« Je pense que c’est parce que nous continuons à bien nous entendre mais aussi parce que les gars continuent à me faire confiance et à avoir confiance en moi sur ces positions » explique Al Horford à propos de sa montée en puissance à 3-points. « Que ce soit Jayson ou Jaylen, ils font attention à moi. La façon dont nous faisons circuler la balle et tout ce qui en découle rend les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde. Je suis juste satisfait de mieux tirer en cette fin de saison. »

Sa meilleure moyenne au rebond depuis 2014

Pour Ime Udoka, cette confiance mutuelle est essentielle, et elle se traduit dans le jeu avec des joueurs qui en veulent encore plus, et qui s’attendent à recevoir le ballon.

« Notre circulation de balle et notre altruisme ont progressé au fil de la saison, et peut-être que certains en veulent davantage. Jayson, Jaylen et les autres créateurs ont confiance. Ils savent qu’ils auront leurs tirs. On est derrière eux quand ils ne font pas l’extra-passe, et les gars le savent, et ils sont désormais prêts à shooter. »

Chez Al Horford, ça se traduit par une plus grande efficacité. Très apprécié de Brad Stevens qui en avait fait sa première recrue, il shoote à 57% à 2-points, il n’a jamais été aussi adroit aux lancers-francs depuis quatre ans, et il affiche sa meilleure moyenne au rebond depuis… 2014 ! À 35 ans, il tourne à 1.4 contre de moyenne en 29 minutes, et c’est le meilleur ratio de sa carrière.

« C’est long une saison, et notamment pour moi » conclut Al Horford. « Je continue d’observer comment je peux avoir un impact sur le jeu, et de trouver des solutions. J’ai juste le sentiment que lorsqu’on se rapproche des playoffs, que les playoffs débutent, les matches commencent vraiment à compter. Personnellement, je sens que mon niveau de jeu s’élève à cause de ça, et c’est juste plaisant de se retrouver dans cette situation. »