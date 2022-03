Anthony Edwards de retour malgré un genou qui fait « mal, mal, mal »

Après une belle défense devant Shai Gilgeous-Alexander, terminée par une interception, Anthony Edwards a filé en contre-attaque pour dunker. L’arrière des Wolves est revenu en défense avec le sourire alors que son genou allait commencer à grincer, dès le premier quart-temps de cette rencontre face au Thunder.

« Ça peut bien démarrer, puis trois ou quatre minutes après le début, j’ai mal, mal, mal pour le restant du match. Et je suis en difficulté parce qu’en gros, je ne peux rien faire », détaille-t-il au Star Tribune.

Le joueur de 20 ans continue d’être embêté par ce genou gauche douloureux, celui-là même qui a poussé les Wolves à le mettre au repos pour quatre matches début mars. Avant cette pause forcée, le premier choix de la Draft 2020 avait affiché une rare méforme dans sa saison avec une moyenne de seulement 10 points (29%) sur cinq matches.

Mais le joueur des Wolves, auteur de 16 points dans la victoire face au Thunder, préfère faire avec. « C’est quelque chose de supportable. Certaines personnes peuvent s’en accommoder, mais si tu n’as pas une certaine tolérance à la douleur, alors tu ne peux pas. »

Si l’arrière sous-entend avoir cette tolérance, il se doute aussi que sa tendinite est susceptible de le restreindre dans son jeu aérien, qui sollicite particulièrement ses genoux. « L’articulation de mon genou, juste à côté de ma rotule, me lançait avec une douleur aiguë », décrit d’ailleurs l’intéressé, sans rassurer.

Anthony Edwards voulait malgré tour revenir mercredi dernier contre OKC car il avait le déplacement de samedi prochain en tête, à Miami. Un gros match et une revanche potentielle pour les Floridiens qui n’avaient pas réussi à stopper l’arrière (33 points et 14 rebonds) lors du match aller, en novembre. Un match également marqué par un accrochage entre Jimmy Butler et lui. « Je sais que c’est un gros match. Je me suis dit que ce match (contre OKC) était parfait pour se dérouiller », juge l’arrière.

À voir si celui-ci est aligné la nuit prochaine à Orlando avant cette rencontre en « back-to-back » à Miami.