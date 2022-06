Josh Richardson, mentor malgré lui à San Antonio

S’il avait remarqué, à son arrivée dans le Texas, des « principes de jeu assez similaires » entre Boston et San Antonio, Josh Richardson a néanmoins constaté une différence nette un mois après avoir été transféré.

Elle est simple : il joue beaucoup moins avec les Spurs. L’ancien arrière/ailier de Dallas n’a disputé que six rencontres, dont seulement deux où il a pu profiter de plus de 20 minutes, sous ses nouvelles couleurs. Il n’entre pas véritablement dans les plans de Gregg Popovich.

« Quand on arrive dans une équipe qui a déjà sa rotation, c’est forcément un peu différent », concède-t-il au San Antonio Express News. « Je le savais en arrivant ici, il faut être professionnel et rester prêt. C’est principalement mental. Quand on ne joue pas au quotidien, c’est facile de baisser les bras, d’accuser les autres et de se trouver de fausses excuses. »

Sa titularisation contre les Lakers, puisque Devin Vassell et Lonnie Walker étaient absents, fut son seul rayon de soleil (18 points en 30 minutes) depuis un mois et la preuve qu’il n’a pas encore lâché.

« Je suis impliqué mentalement chaque jour. Je m’assure d’être attentif aux petites choses que le coach aime. Car on sait qu’on va sortir si on ne fait pas les choses correctement. »

Pas habitué à peu jouer ni à être un vétéran

L’arrière n’a que 28 ans, mais il est le deuxième joueur le plus âgé de l’effectif derrière Doug McDermott. En manque de temps de jeu, il a donc davantage un rôle de mentor pour ce jeune groupe.

« Je suis un grand frère ici. C’est nouveau pour moi d’être un des plus âgés. Une des choses que je peux apporter à cette équipe, c’est de parler. Parfois, dans les jeunes formations, ça manque. Ils ne font pas exprès, mais ils ne sont pas habitués à parler. »

C’est tout de même peu pour un joueur qui, dans ses belles années à Miami, Philadelphie ou Dallas, pouvait apporter une quinzaine de points par match, et reste un bon défenseur. Serait-il satisfait de revivre une saison comme ça puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2023 ? « Je ne veux pas parler de ça si tôt », répond-il. « On en parlera quand la saison sera terminée. »