Josh Richardson n’est pas trop dépaysé chez les Spurs

Ime Udoka est un ancien disciple de Gregg Popovich. Du coup, Josh Richardson n’a pas été trop dépaysé, avec Romeo Langford, lorsqu’il a participé aux premières sessions avec les Spurs.

« On peut voir (les similarités) », confie-t-il ainsi à l’Express-News. « Comme aujourd’hui, au shootaround, avec les exercices de tirs. Avec Rom, on s’est dit : ‘Mais on faisait ça aussi à Boston’. Puis on a compris : ‘Oh, les entraîneurs’. Donc on voit les détails. Les principes de jeu qu’ils appliquent sont assez similaires. »

Utilisé par Boston pour mettre la main sur Derrick White, Josh Richardson ne s’attendait pourtant pas à ce trade.

« J’ai été un peu surpris. Mais une fois que j’ai tout bien regardé, j’ai été enthousiaste sur cet effectif, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de gars affamés », assure-t-il. « Ils jouent bien en plus. Je suis enthousiaste pour essayer de m’intégrer dans ce qu’ils essaient de faire. »

L’ancien joueur du Heat fait-il partie des projets de San Antonio à long terme ? Difficile à dire, les Spurs ayant surtout mis la main sur le choix de Draft 2022 de Boston (protégé 1-4) ainsi que sur un « swap » au premier tour de la Draft en 2028, même si Boston n’échangera pas son choix cette année-là si le club choisit en premier.

Mais Josh Richardson avait prolongé à Boston et il est donc sous contrat jusqu’à l’été 2023. À 28 ans, il pourrait donc jouer un rôle de mentor à moyen terme dans le Texas.

« C’est enthousiasmant de venir ici et d’aider ces jeunes gars à comprendre comment jouer et comment grandir. J’ai déjà vécu beaucoup des choses qu’ils traversent, alors je me dis que je peux être une autre voix, si besoin est, pour équilibrer les choses » conclut-il ainsi, alors qu’il attend encore de jouer son premier match avec San Antonio.