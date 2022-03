Reebok rebaptise la « Kamikaze »

Sortie en 1994, la Kamikaze de Reebok est l’un des chaussures emblématiques des années 90. Popularisée par Shawn Kemp, elle avait trouvé son nom dans cette capacité de l’ancien ailier fort de Seattle à tout écraser.

Sauf que 28 ans plus tard, à l’heure où une troisième guerre mondiale n’a jamais été aussi proche, Reebok a décidé de faire machine arrière et de changer le nom à connotation guerrière de son modèle. Exit donc la « Kamikaze », bienvenue à la « Hurrikaze » !

« Nous avons la responsabilité de rendre des comptes, d’apprendre et de grandir en tant que marque, et bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous pouvons très certainement influencer le changement pour notre avenir », a commenté Portia Blunt, vice-présidente pour le textile de Reebok. « En effectuant ce changement, nous signalons la croissance et reconnaissons l’impact des mots sur ceux que nous servons au sein de notre communauté sneakers mondiale dans sa diversité ».

Les « Kamikaze » vont ainsi être progressivement retirées du marché mondial pour laisser place aux « Hurrikaze ».

—

