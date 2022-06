Les Wizards coupent Joel Ayayi

Après Sekou Doumbouya, c’est au tour de Joel Ayayi de se retrouver sans club. Passé par les Lakers en début de saison, puis signé avec un « two-way contract » par les Wizards, l’ancien arrière de Gonzaga n’apparaît plus dans l’effectif. La direction a opté pour Jordan Schakel et il leur fallait se séparer d’un des deux joueurs en « two-way contract. »

Le Français n’est apparu qu’à sept reprises en NBA, et il a surtout joué en G-League avec le Capital City Go-Go. Au total, 31 matches pour 9.5 points, 6.4 passes et 5.6 rebonds de moyenne. Le tout avec des pourcentages très moyens : 46% aux tirs, 26% aux lancers-francs et 55% aux lancers-francs.