Avec James Harden, Matisse Thybulle peut-il devenir une vraie menace offensive ?

Matisse Thybulle fait partie des meilleurs défenseurs extérieurs de NBA, mais son manque d’impact offensif, et notamment d’adresse extérieure (32% de réussite à 3-points en carrière) pose des problèmes à Doc Rivers.

Son influence défensive compense-t-elle le fait que les défenses adverses puissent faire l’impasse sur lui en attaque, pour se concentrer sur Joel Embiid ? Ça a longtemps été une question pour l’entraîneur des Sixers, surtout en prévision des playoffs, mais l’arrivée de James Harden pourrait changer la donne.

Car si l’Australien n’a dépassé les 10 points qu’à huit reprises durant cette campagne… il l’a fait trois fois sur les cinq matchs depuis l’arrivée de James Harden. Son duo avec « The Beard » affiche également des stats avancées prometteuses : 131.1 points inscrits sur 100 possessions sur les 101 minutes durant lesquelles ils ont été associés, et un « Net Rating » (différence entre points marqués et points encaissés sur 100 possessions) de +26.1.

Encouragé à couper un maximum dans le dos de la défense par Doc Rivers cette saison, Matisse Thybulle profite à fond de l’attraction créée par James Harden et Joel Embiid depuis que le duo a été formé.

« Je dois continuer d’apprendre à jouer à ses côtés » explique Matisse Thybulle. « Il m’apprend les choses à la volée. Il y a des choses que je vois, d’autres que je rate, et il s’agit avant tout pour moi de compléter son jeu du mieux possible, parce que ça crée tellement d’opportunités, pas seulement pour lui et moi, mais également pour toute l’équipe. Il voit beaucoup de choses avant qu’elles n’arrivent, et je dois juste suivre le rythme. »

Également poseur d’écrans sur le pick-and-roll

C’est également un travail pour James Harden, qui cherche à maximiser ses coéquipiers en attaque.

« J’essaie de trouver des moyens d’aider chaque coéquipier. Matisse est un grand défenseur. Nous le savons tous. Il dévie énormément de ballons. Je pense que c’est mon travail de l’aider un peu offensivement, tout comme il nous aide défensivement, pour qu’il puisse marquer des paniers faciles et se sentir bien dans sa peau. »

Face aux Bulls, il a d’ailleurs été utilisé dans une situation inhabituelle en fin de match. Au lieu de jouer le pick-and-roll entre James Harden et Joel Embiid, c’est Matisse Thybulle qui a joué les poseurs d’écran.

« J’ai beaucoup « roulé » vers le cercle dans ce match », confirmait le Boomer. « C’est juste une possibilité qui s’ouvre. La façon dont les équipes jouent James est assez unique, dans leur façon de « blitzer » (prise à deux agressive) ou de le pousser vers la droite. Ils font des tas de trucs et mon but était en gros de forcer un changement de défenseur mais en coupant, ça génère aussi de l’espace et, avec ça, il peut faire ce qu’il sait faire. »

Entre ses coupes et ce pick-and-roll, Matisse Thybulle peut ainsi être beaucoup plus utile offensivement aux côtés de James Harden qu’il ne l’est habituellement. Et ça pourrait être précieux en fin de saison.