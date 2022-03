Shabazz Muhammad espère revenir en NBA

Joker intéressant en sortie de banc à Minnesota lors de ses premières saisons en NBA, Shabazz Muhammad avait quitté les Wolves, car l’arrivée de Jimmy Butler avait réduit son rôle et il n’entrait plus dans les plans de Tom Thibodeau. Il avait alors rejoint les Bucks, mais son aventure à Milwaukee avait tourné court, avec 11 petits matches.

L’arrière/ailier a depuis disparu des radars. On l’a revu un temps en Chine et désormais, il est aux Philippines. Néanmoins, Shabazz Muhammad a récemment engagé un agent et n’a pas oublié la NBA.

« J’ai travaillé sérieusement mon jeu », confie-t-il à HoopsHype, en pensant à un possible retour aux États-Unis. « Quand j’étais à Milwaukee, j’étais hors de forme. Là, je suis en grande forme. Je suis à 99 kilos, mon poids quand je suis arrivé en NBA et lors de mes belles années à Minnesota. J’ai compris que la NBA, ce n’est pas toujours acquis, alors que je pensais ainsi à l’époque. Je me défonce pour y revenir. »

Le 14e choix de la Draft 2013 regrette donc d’avoir manqué de sérieux avec son physique.

« Je serais plus sérieux avec mon régime alimentaire », répond le joueur quand on lui demande ce qu’il changerait s’il pouvait refaire sa carrière NBA. « Je n’ai pas été aussi athlétique que j’aurais pu l’être. Là, aux Philippines, je le suis comme lors de mes deux premières saisons. Dès que je ne jouais pas en NBA, j’étais frustré, alors qu’il faut continuer de bosser, être toujours prêt. Si on est impatient, on le regrette ensuite. Voilà pourquoi je veux une nouvelle chance. »

Quasiment quatre ans après son dernier match dans la Grande Ligue, en avril 2018, que peut apporter Shabazz Muhammad, qui n’a pas encore 30 ans, à une équipe NBA ?

« Des points. Je suis un bon rebondeur. Je peux apporter de l’énergie en sortie de banc, ce que je faisais à Minnesota. Je vais m’assurer de rester en forme physique et d’être le meilleur coéquipier sur le terrain, notamment pour les jeunes. »