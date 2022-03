Sans Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander affiche son tout meilleur niveau

Après une saison 2020/21 de très bonne facture (23.7 points à 50.8% aux tirs, 4.9 rebonds et 5.8 passes), suivie d’une lucrative prolongation de contrat l’été dernier (172 millions de dollars sur cinq ans), Shai Gilgeous-Alexander abordait la saison 2021/22, sa quatrième dans la ligue et sa troisième avec le Thunder, avec beaucoup d’ambitions et d’attentes. Solidement établi comme un des meilleurs jeunes de la ligue, « SGA » semblait bien parti, à 23 ans, pour connaitre la saison de l’explosion, celle qui pouvait le rapprocher d’un All-Star Game, par exemple.

Malheureusement, la réalité a vite rattrapé le Canadien : pendant la première partie de la saison, ses moyennes se sont stabilisées et elles ont même baissé : 22.7 points (42.4% aux tirs, 27.8% derrière l’arc), 4.7 passes et 5.5 passes. Une régression alors le Thunder empilait les défaites (14-29 sur cette période). Puis l’arrière s’est ensuite blessé à la cheville à la fin du mois de janvier, au point de manquer 10 matches. Certains l’imaginaient même faire une croix sur la fin de saison comme le Thunder est encore en roue libre.

Le All-Star Break et la blessure de Josh Giddey, moments de bascule

Mais depuis le retour du All-Star Weekend, tout va mieux pour Shai Gilgeous-Alexander. Guéri de sa blessure, il trouve enfin son rythme et cela fait des dégâts : sur les 7 derniers matches du Thunder, il affiche des moyennes de 33.3 points par match (57.1% aux tirs), 6.3 rebonds et 7.7 passes, avec 6 sorties sur 7 à 30 points et plus par match. C’est la meilleure phase de sa saison, voire de sa carrière, et ça commence à ne même plus surprendre son coach : « Il commence à banaliser ces performances » disait Mark Daigneault.

Les observateurs avertis du Thunder remarqueront que cette dynamique récente s’inscrit durant un timing précis : l’absence de Josh Giddey. Le rookie s’est blessé à la hanche… le lendemain du retour de Shai Gilgeous-Alexander et ne semble pas prêt à revenir dans l’immédiat. Sans l’Australien et son excellent « playmaking », « SGA » doit donc s’occuper de tout en attaque, et cela explique en partie son excellent niveau de jeu actuel.

Mais l’ancien joueur de Kentucky sait que le Thunder est une meilleure équipe quand il est associé avec Josh Giddey, et reconnaissait qu’il allait basculer vers le poste de deuxième arrière quand l’Australien reviendra.

Meneur naturel et chef d’orchestre de l’attaque d’OKC cette saison, le rookie évoluait lui aussi à un très bon niveau avant sa blessure, et Shai Gilgeous-Alexander ne veut pas marcher sur ses plates-bandes. « Josh évoluait à un excellent niveau ces dernières semaines, et je ne veux pas gêner cette dynamique quand il reviendra. Pour devenir une excellente équipe, ce à quoi nous aspirons, je sais qu’il est nécessaire d’avoir plusieurs porteurs de balle. »