Reverra-t-on Josh Giddey avant la fin de la saison ?

Choisi en sixième position de la dernière Draft, Josh Giddey fait partie des favoris pour le titre de rookie de l’année après avoir multiplié les coups d’éclat avec Oklahoma City et remporté tous les trophées de Rookie Of The Month à l’Ouest. Malheureusement, une blessure à la hanche vient plomber sa fin de saison et on ne l’a d’ailleurs plus revu depuis le premier match suite au All-Star Break.

Son coach Mark Daigneault a donné de ses nouvelles à l’issue de l’entraînement de samedi, et les infos ne sont pas spécialement réjouissantes puisque son meneur devra attendre au moins deux semaines avant que son cas ne soit réévalué. Et au regard de la pépite qu’elle tient entre les mains, la franchise du Thunder ne prendra pas le risque de le remettre trop tôt en jeu, surtout pour terminer une saison sans gros enjeu.

« On essaie de trouver le juste équilibre entre son développement mais aussi de la prudence et de la sagesse », a ainsi déclaré le technicien. « On en saura beaucoup plus d’ici environ deux semaines. On verra comment il réagit avec le traitement qu’il reçoit maintenant ».

OKC n’a vraiment pas été gâté par les blessures cette saison. À ce jour, l’infirmerie est encore bien garnie avec pas moins de huit joueurs indisponibles : Josh Giddey, Luguentz Dort (épaule), Kenrich Williams (genou), Mike Muscala (cheville), Derrick Favors (dos), Ty Jerome (hanche), Jeremiah Robinson-Earl (pied) et Aaron Wiggins (cheville). Ce dernier pourrait par ailleurs retrouver les parquets ce dimanche face au Jazz.

En l’absence de Josh Giddey, récemment élu rookie du mois à l’Ouest pour la quatrième fois de la saison, Théo Maledon devrait encore bénéficier d’un temps de jeu intéressant pour se montrer dans les semaines à venir.