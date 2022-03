James Wiseman va jouer deux matches en G-League

La date d’un retour en NBA est encore floue, mais on se rapproche de plus en plus. James Wiseman va en effet disputer deux matches en G-League, avec les Santa Cruz Warriors.

Ces deux rencontres vont permettre à l’intérieur de retrouver le goût de la compétition, de se tester et de prendre un peu de rythme, avant de revenir en NBA.

Son premier match dans l’antichambre de la ligue est prévu jeudi soir, le second aura lieu dimanche. Si tout se passe bien, on pourrait donc revoir James Wiseman avec Stephen Curry et compagnie dans le courant du mois de mars.

Néanmoins, un coach de Golden State a déjà annoncé à ESPN qu’il ne fallait pas espérer le voir retrouver une place importante dans la rotation des Californiens puisqu’il n’a plus joué depuis onze mois et que les playoffs arrivent à grands pas. La franchise pense surtout à la saison prochaine pour son deuxième choix de la Draft 2020.