Le MVP de la nuit | Le chef d’œuvre d’efficacité de Kyrie Irving

La première réaction de Kevin Durant suite à la démonstration de son coéquipier a d’abord été d’applaudir en conférence de presse, la star des Nets étant encore bluffée par ce qu’il venait de voir.

Kyrie Irving a en effet tutoyé les sommets cette nuit en livrant un match à 50 points avec une rare efficacité. Très vite dans le rythme, le meneur a envoyé du très lourd toute la soirée pour empêcher Charlotte de nourrir le moindre espoir. Et après avoir compté jusqu’à 34 points d’avance, Brooklyn l’a emporté sans trembler (132-121).

« C’est pur. Tout ce qu’il fait est pur. Ça avait l’air tellement simple pour lui ce soir. On avait l’impression en premier quart-temps qu’il était à 10 points en ayant pris seulement deux tirs. Comme je l’ai dit à Seth, je ne m’étais pas rendu compte qu’il était chaud à ce point. Je l’ai vu dans ses yeux avant le match. Il voulait mieux jouer au match précédent donc ce soir il est arrivé en voulant avoir de l’impact sur le match. Et il nous a guidés toute la soirée, en mettant des gros tirs quand on en a eu besoin, c’était juste une performance incroyable », s’est réjoui Kevin Durant, le sourire aux lèvres. « Les plus jeunes joueurs devraient regarder ce match et apprendre ce que ça demande de pouvoir scorer à ce niveau et avec cette facilité pour sa taille. C’était une masterclass ».

« C’est juste un joueur incroyable »

Malgré la saison compliquée qu’il vit sur le plan personnel, d’abord écarté des terrains puis réintroduit sur les matchs à l’extérieur, Kyrie Irving a ainsi rappelé qu’il restait un joueur unique.

« On a clairement un joueur spécial dans nos mains et sur ce match, il a été incroyablement efficace et très difficile à défendre. Même si on pensait avoir le match en main, il y a quand même quelques possessions où il nous a tiré d’affaire. Il a mis de gros tirs, mais plus globalement, c’est juste un joueur incroyable », a déclaré Steve Nash.

Après avoir été plus discret à Boston lors du match précédent, Kyrie Irving avait particulièrement envie de se refaire. Sa plus grande satisfaction reste d’avoir répondu sans forcer son jeu ni déséquilibrer l’attaque des Nets, juste en mettant ses tirs.

« En tant que professionnel de ce jeu, on nous met dans des positions où on se doit de répondre. Bien sûr, je n’ai pas joué mon meilleur basket à Boston lors du dernier match. Comme je l’ai dit la dernière fois, il y a toujours une émotion particulière à chaque fois que je me rends là-bas, et c’est comme ça, je suis humain. Ce soir, on voulait juste réaliser un bon départ et je savais que si je me montrais agressif, ça allait nourrir l’énergie de notre équipe et faciliter le job de tout le monde », a-t-il souligné. « Ce qui a été appréciable surtout, c’est de rester dans le rythme du match. Je n’ai pas forcé, je ne me suis pas rendu sur le terrain en me disant que j’allais mettre 50 points. C’est juste arrivé comme ça, l’énergie et le rythme du match l’ont permis ».

Lui qui a parfois manqué de rythme depuis sa reprise va cette fois pouvoir enchaîner avec un choc attendu sur le parquet des Sixers de son ancien coéquipier James Harden. Ça promet !