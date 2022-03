Quand Jackie Moon fait le show à l’échauffement des Warriors

Avec cinq défaites de suite, les Warriors n’étaient pas au mieux avant d’affronter les Clippers, et un invité surprise leur a redonné le sourire : Will Ferrell. Dans la tenue de Jackie Moon, le personnage de Semi-Pro, l’acteur a enchaîné les paniers et les pitreries. On l’a même vu inscrire un panier du milieu de terrain, puis un lancer–franc à la cuillère. Le tout en se défonçant pour gêner Klay Thompson qui enchaînait les 3-points.

« Il m’a en fait envoyé un e-mail il y a quelque temps et je ne croyais pas que c’était lui » raconte Steve Kerr. « Nous avons échangé quelques emails et a préparé un plan. On sait que c’est un grand fan de Klay Thompson, et il sait combien Klay adore se déguiser en Jackie Moon, donc ça semblait naturel et c’était le moment de le faire aussi. Le moment de faire rire tout le monde dans une période compliquée de la saison et il a été génial. Il est entré dans les vestiaires et il a fait rire les gars. Tout le monde a adoré le voir et l’entendre. »

Fidèle à lui-même, Ferrell a pris son rôle très au sérieux. Pas un sourire, comme s’il faisait vraiment partie de l’équipe. « Je suis sous contrat. C’est mon premier essai avec l’équipe, voyons ce que ça donne » a-t-il lancé.

« Dans les mauvais jours, je mettais le film et ça me redonnait le sourire »

Et quand on l’interroge sur son panier du milieu de terrain, il répond : « Je fais ça les yeux fermés. »

Pour Stephen Curry, « c’était amusant » et il est content « que les Warriors en aient tiré profit. » « Je pense qu’on s’est nourri de cette énergie » poursuit le meneur de Golden State. « En fait, j’ai vraiment été surpris par sa gestuelle, sa bonne rotation de la balle et son énergie sans faille. Je ne sais pas comment il fait. »

Mais le plus heureux, c’était évidemment Klay Thompson, habitué à se déguiser en Jackie Moon pour Halloween. « Dans les mauvais jours, je mettais le film et ça me redonnait le sourire. Je remercie vraiment ce film. Aujourd’hui, c’était tellement cool, c’est un rêve qui devient réalité. »