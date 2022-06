Le public et les joueurs des Wolves en pleine communion

Début février, D’Angelo Russell avait qualifié le public du Target Center de « spectateurs muets comme des tombes ». Une sortie qui avait réveillé les fans ensuite et visiblement, ils ont décidé de se faire entendre depuis.

Ce qui est logique puisque la franchise surfe actuellement sur une série de cinq victoires de suite. La dernière, contre les Blazers, a été pliée en une mi-temps. Si bien qu’on pouvait penser qu’en seconde période, comme Minnesota s’est imposé de 43 points, les spectateurs seraient moins présents, physiquement comme au niveau du bruit.

« C’était électrique », constate pourtant Josh Okogie au Star Tribune. « Quand on explose un adversaire comme ça, l’énergie disparait et les gens partent plus tôt pour rentrer chez eux. Beaucoup sont restés et la salle a été bruyante. C’était très fun. »

Les symboles de cette communion, c’est d’abord la « ola » du public, à laquelle Karl-Anthony Towns et Patrick Beverley ont participé.

Puis le second a ensuite pris le contrôle du canon à t-shirts durant le dernier quart-temps, pour le plus grand bonheur des fans encore dans les gradins. « J’aurais aimé voir ça », a confié Naz Reid. « Je ne savais pas qu’un des joueurs avait fait ça. »

Le public de Minnesota a donc bien entendu le message de D’Angelo Russell. À tel point que le meneur de jeu, qui ne jouait pas contre les Blazers, a tweeté « HOMECOURT ADVANTAGE ! » après la rencontre.

« Quand le public n’est pas dedans, on a l’impression de jouer à l’extérieur », poursuit Josh Okogie. « Car on fait une grosse action et il ne se passe rien. Maintenant, ça change et ça donne envie de se jeter pour sauver un ballon, de faire des tas de petites choses qui mènent ensuite à la victoire. »