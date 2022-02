D’Angelo Russell réconcilié avec son public

C’était une sortie assez surprenante. La semaine dernière, le 7 février, durant la conférence de presse qui suivait la victoire des Wolves à domicile face aux Pistons, D’Angelo Russell s’emportait au sujet du public du Target Center. Interrogé sur l’impact de Patrick Beverley, « D-Lo » déclarait que le meneur vétéran avait réalisé un match si bon, que même les spectateurs du Target Center, trop discrets à son goût, s’étaient emballés.

« Plus que tout, c’est son énergie qui impressionne. Il déteint sur les autres, il les force à hausser leur niveau, à réveiller le compétiteur en eux. Et ça a même permis de réveiller nos spectateurs muets comme des tombes. Donc je pense que c’est bénéfique d’avoir une figure comme lui dans le vestiaire. Il réveille tout le monde.«

Près d’une dizaine de jours plus tard, le message semble avoir été reçu. À l’occasion de la victoire des Wolves sur leur parquet face aux Hornets, D’Angelo Russell, qui a livré un match complet (18 points, 4 rebonds et 11 passes) malgré sa maladresse (5/20), appréciait que les spectateurs se soient enfin fait entendre tout au long de la soirée.

« J’avais un message à faire passer, ils l’ont entendu. Ils ont été fabuleux ce soir » a apprécié l’arrière des Wolves. Au point de leur dédier la balle du match !

« C’était une ambiance électrique. Vous êtes géniaux, je vous apprécie pour ça. Je vous ai amené la balle du match, c’est pour vous. Pour tous ceux qui étaient dans la salle, tous ceux qui nous regardaient depuis votre salon, même ceux qui nous supportaient sur Twitter. On a besoin de vous, de cette ambiance à chaque match. »

Les décibels étaient particulièrement élevés en fin de partie, dans le « money-time » et durant la prolongation, lorsque Karl-Anthony Towns a pris les choses en main pour repousser des Hornets accrocheurs. Auteur de 12 points dans le quatrième quart-temps, puis de 7 unités supplémentaires durant la prolongation, le pivot All-Star a fait plier l’équipe adverse, et le Target Center a explosé devant la performance de son leader.

« KAT nous a portés sur ses épaules. Il était vraiment un All-Star sur le parquet ce soir. On gagne quand il joue comme ça, c’est simple » résumait D’Angelo Russell. « Quand on gagne, ça change tout. Ça change vraiment tout » concluait de son côté « KAT », qui a terminé la partie avec 39 points (12/26) et 15 rebonds.