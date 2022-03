Julius Randle, un record en forme de revanche

On le disait nerveux et en perte de vitesse, et Julius Randle a répondu cette nuit aux critiques en signant son record de points en carrière ! Face aux Kings, l’intérieur All-Star plante 33 de ses 46 points en deuxième mi-temps pour permettre aux Knicks de s’imposer 131-115 à Sacramento. Un back-to-back victorieux avec deux records : 46 points donc, mais aussi 8 paniers à 3-points. Le tout avec 10 rebonds.

« Julius a pris feu et c’est impressionnant ce qu’il a fait ! Quand il joue comme ça, il tire tout le monde vers le haut » souligne Tom Thibodeau. « Il a attaqué le cercle, il a shooté à 3-points, il a arraché des ballons. C’était un très grand match complet de sa part. »

Pour la première fois depuis janvier, les Knicks gagnent deux matches de suite, et il leur reste 17 rencontres pour rattraper les Hawks, actuellement 10e de la conférence Est avec quatre victoires d’écart.

Pour Julius Randle, ce coup de chaud est le bienvenu, et on retiendra donc cette deuxième mi-temps où il plante 33 points à 12 sur 17 aux tirs avec un 7 sur 11 à 3-points.

« J’étais démarqué et j’ai juste pris des tirs » se justifie la star des Knicks. « J’ai simplement joué, sans arrière-pensée, et j’ai pris les tirs ouverts. »

Est-ce que ce record est sa réponse à la lourde amende infligée par la NBA ? « Question suivante… J’ai déjà trop de problèmes comme ça. »

Plus sérieusement, il a été l’étincelle du jeu des Knicks. Menés de 15 points avant la pause, les hommes de Tom Thibodeau vont revenir au score en quelques minutes, et ils vont planter 83 points en seconde mi-temps. Du jamais vu depuis… 1969 pour les New-Yorkais. Il faut dire que les Kings sont l’équipe idéale pour briller en attaque.

« Pas besoin de réfléchir. Il faut juste tirer » répète Julius Randle. « Sacramento joue à un rythme vraiment élevé, et il a fallu qu’on mette de l’ordre dans notre jeu de transition, qu’on fasse quelques stops et qu’on trouve notre rythme. Une fois qu’on a réussi des stops, c’est devenu bien plus facile en attaque. »