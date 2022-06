Belle amende pour Julius Randle après son expulsion face aux Suns

C’est la double voire triple peine pour Julius Randle. Expulsé face aux Suns après s’être chauffé avec Cam Johnson, l’ailier fort a peut-être coûté la victoire à son équipe, et il vient en plus de prendre une amende.

La NBA explique ainsi que le All-Star devra s’acquitter de 50 000 dollars suite à cet incident, notamment parce qu’il a touché un arbitre et refusé de répondre aux questions des personnes chargées d’étudier l’évènement.

C’est une belle amende, et c’est en fait la somme maximale que la ligue peut infliger dans ce type de situation.

C’est en tout cas un signe de plus que Julius Randle a les nerfs à vif, ces derniers temps mais globalement depuis le début de la saison. D’après le New York Post, son attitude inquiète d’ailleurs au sein de sa franchise alors que l’ailier fort semble en colère contre tout le monde : les arbitres, les adversaires, ses fans et ses propres coéquipiers…