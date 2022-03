Victoires en carrière : Gregg Popovich égale le record historique de Don Nelson

Gregg Popovich a inscrit une ligne de plus à sa légende en égalant le record de victoires détenu par Don Nelson, à l’occasion de la victoire des Spurs face à un vieux rival, les Lakers qui évoluaient cette nuit sans LeBron James.

Alors qu’ils restaient sur quatre revers de suite, les Texans ont profité de l’occasion pour renouer avec la victoire à l’issue d’un match qu’ils ont bien débuté (31-22) mais qu’ils n’ont pas réussi à tuer avant les tout derniers instants, grâce à trois lancers de Jakob Poeltl (117-110).

« C’est une bonne victoire. Bien sûr, c’est une équipe différente avec LeBron James, mais tout le monde a son lot de blessures, donc nous sommes ravis de l’avoir emporté », a-t-il modestement déclaré après la rencontre.

Rendez-vous mercredi pour marquer encore l’histoire ?

Son homologue Frank Vogel lui a pour sa part témoigné son « immense respect » pour l’accomplissement réalisé cette nuit. « Je suis heureux pour lui, même si j’aurais aimé que ce ne soit pas contre nous. Mais Pop est le meilleur », a glissé le coach des Lakers.

À peine arrivé à San Antonio et plutôt intéressant sur ce match avec ses 18 points à 6/12 au tir, Josh Richardson a lui aussi rendu hommage à son nouveau coach.

« C’est super de faire partie même de façon infime à ce record établi par coach Pop’. On espère aller chercher le record au prochain match et continuer à l’améliorer », a-t-il lancé. « C’est dur de placer des mots pour exprimer son impact sur la franchise des Spurs mais aussi Team USA et même sur les basketteurs en général. Il y a aussi les jeunes coachs… Si tu veux t’inspirer d’un coach et qu’on te demande une liste de trois coachs à étudier, Gregg Popovich sera toujours dans la liste. C’est difficile d’exprimer ce qu’il représente ».

Gregg Popovich aura l’occasion de décrocher sa 1 336e victoire en carrière (en saison régulière) et donc de dépasser Don Nelson lors du prochain match des Spurs. Ce sera face aux Raptors ce mercredi soir à domicile, mais Jakob Poeltl est persuadé que son entraîneur n’en fera pas des tonnes.

« Vous connaissez Pop… Je ne crois pas qu’il soit vraiment attentif à tout ça. Il n’en a même pas parlé, et je doute qu’il parlera de la prochaine victoire. Il est comme ça… »