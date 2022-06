La Zion 1 prépare déjà l’été

Zion Williamson n’a pas vu les parquets cette saison mais Jordan Brand a quand même livré son lot de Zion 1. La marque au « Jumpman » préparerait même visiblement déjà l’été au regard de ce nouveau coloris aux tons plus chauds, en jaune-orangé.

La tige, plutôt jaune à l’arrière et orange à l’avant, est traversée par le Z de Zion en noir. D’autres finitions sur le haut du col, la languette et les lacets sont également en noir, tout comme deux nouveaux motifs qui apparaissent sur cette version, avec donc des pastilles sur la tige et un cercle au niveau du talon.

Ce nouveau coloris de la Zion 1 serait attendu pour les beaux jours au prix habituel de 119,99 euros.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 3 « UNO » hommage au jeu préféré de Giannis et qui fête ses 50 ans cette année. Livraison et retour offerts.