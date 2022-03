Jeanie Buss également conseillée par Phil Jackson… notamment sur la gestion de Russell Westbrook

C’est toujours très compliqué dans les coulisses des Lakers. Car Phil Jackson, présent dans les tribunes de la Crypto.com Arena pour le match face aux Warriors, conseille toujours Jeanie Buss, son ancienne fiancée et actuelle patronne de la franchise, d’après les informations de The Athletic.

Éloigné de l’univers NBA depuis son éviction de son poste de président chez les Knicks, en 2017, le « Zen Master » serait ainsi particulièrement intéressé par la situation de Russell Westbrook, en grande difficulté à Los Angeles.

Grand adepte des « guerres psychologiques » et spécialiste de ces tensions internes, Phil Jackson a évidemment l’expérience pour conseiller Jeanie Buss, mais c’est une voix de plus autour de la propriétaire, alors que Kurt Rambis et sa femme Linda ont déjà beaucoup d’influence, et que Magic Johnson n’est jamais très loin. Sans oublier le poids du camp de LeBron James… qui n’a jamais caché qu’il n’aimait pas beaucoup Phil Jackson.

Si on rajoute que Carmelo Anthony, souvent critiqué par le « Zen Master », est également dans le groupe de Los Angeles, on arrive à une drôle de situation, que seule la Cité des Anges peut produire.

D’autant que le « drama » autour de Russell Westbrook est loin d’être fini. Selon The Athletic, le coaching staff aurait ainsi poussé pour un transfert du meneur lors de la « trade deadline », mais les dirigeants ont préféré ne pas sacrifier de nouveaux choix de Draft pour écarter le MVP 2017. De quoi faire grimper la tension entre le meneur de jeu et Frank Vogel dans la foulée, avec la question de son passage comme remplaçant en fil rouge…