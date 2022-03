Avec les Sixers, DeAndre Jordan va pouvoir « aller plus loin en playoffs »

Ce lundi, les Sixers reçoivent les Bulls, et il y aura un petit nouveau sur le banc avec DeAndre Jordan. Coupé par les Lakers pour faire de la place à DJ Augustin, « DJ » sera la nouvelle doublure de Joel Embiid, et l’ancien dunkeur des Clippers est très heureux de rejoindre une franchise qui tourne bien avec quelques têtes déjà connues qu’il apprécie. À commencer par Doc Rivers, son ancien entraîneur à Los Angeles.

« J’ai apprécié mon passage aux Lakers, mais c’est évidemment une chance à saisir comme j’ai déjà des familiarités avec Doc (Rivers). C’est une chance de venir ici pour jouer un peu plus et me donner une chance d’aller plus loin en playoffs » explique DeAndre Jordan. « C’est génial de retrouver Doc. Je l’adore. C’est le meilleur coach que j’ai eu dans ma carrière. C’est plus qu’un entraîneur pour moi, et c’est génial de le retrouver, mais aussi quelques autres gars ».

À Philadelphie, l’ancien meilleur contreur de la NBA va aussi retrouver Tobias Harris et James Harden. « Je suis un proche de Doc pour qui j’ai joué pendant des années. Il y a James, Tobias… Joel et moi, on s’entend bien. Et comme Andre est parti, ils avaient besoin d’un pivot, et c’était une envie commune. »

Prêt à faire le travail de l’ombre

À propos d’Harden, Jordan ne tarit pas d’éloges sur lui. C’est le joueur rêvé quand on est un pivot athlétique.

« Pour un intérieur ou quelqu’un qui essaie de marquer des paniers faciles, c’est le meilleur joueur avec qui jouer. Il est tellement altruiste lorsqu’il s’agit de faire des passes, de trouver les joueurs démarqués et de les impliquer. Car il peut jouer pour lui-même quand il veut. Pour moi, je suis évidemment dans une équipe différente, mon travail ne change pas du tout, mais c’est génial pour moi, d’autant que j’ai aussi joué avec Tobias ».

Au passage, DeAndre Jordan rappelle qu’il n’a que 33 ans, et qu’il a encore beaucoup à apporter. « Je me sens bien, j’ai 33 ans, et ce n’est pas vieux dans la vraie vie… Je suis simplement là depuis un bout de temps, mais je me sens super bien. Physiquement, je me sens bien. (…) Je suis là pour apporter de l’énergie. Notre « second unit » joue vite et on a quelques shooteurs. J’ai pu regarder des vidéos de leur « second unit » avant les échanges, et de leur équipe avec James. Je vais juste poser des écrans pour ces gars, et leur écarter le jeu. Que James puisse créer, jouer pour lui-même. Tant que je poserai des écrans, m’ouvrirai au cercle, prendrai des rebonds et apporterai de l’intensité en défense, notre cinq sera OK ».