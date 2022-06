DJ Augustin a des étoiles plein les yeux aux Lakers

À 34 ans et après avoir connu dix franchises différentes en NBA, DJ Augustin a retrouvé son âme d’enfant lorsque les Lakers ont fait appel à lui pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l’être.

En provenance des Rockets, où il jouait les grands frères au sein d’un effectif jeune, axé sur le développement, le meneur a confié qu’il n’avait pas hésité longtemps avant de prendre la décision de rejoindre une franchise pas comme les autres dans le paysage de la NBA.

« D’abord, je suis juste enthousiaste. Ensuite, faire partie de cette franchise et avoir l’opportunité de jouer avec ce groupe de gars et de jouer pour quelque chose, ça n’arrive pas souvent. Ça fait 14 ans que je suis dans la ligue et que ce genre de chose m’arrive à ce stade de ma carrière, c’est vraiment spécial à mes yeux. Donc je suis super content », a-t-il déclaré à l’occasion de son premier jour en tant que Laker.

Être à la hauteur du défi

Plutôt habitué aux petits marchés, DJ Augustin a eu des étoiles dans les yeux au moment de disputer son premier entraînement avec les Lakers, que ce soit par rapport aux CV présents sur le terrain ou à toutes ces légendes qui ont parcouru les mêmes couloirs.

« Quand les Lakers vous appellent, vous pensez à l’histoire, aux titres, à Kobe Bryant, à Magic Johnson, à tous ces gars, j’en oublie tellement. Et vous ne pouvez pas laisser passer une telle opportunité en tant que joueur NBA. J’aurais regretté, en regardant ma carrière, de ne pas avoir saisi cette opportunité, peu importe ce qui en découle. J’ai juste eu l’impression que j’aurais regretté de ne pas avoir sauté sur l’occasion. »

Passée la partie sentimentale, le plus dur est désormais à venir pour DJ Augustin qui va devoir modestement participer à l’opération sauvetage qu’essaie de lancer Frank Vogel, son ancien coach à Indiana (2012-2013) et à Orlando (2016-2018).

Une mission pour le moins relevée alors que le joueur va disposer d’un temps réduit pour s’acclimater à ses coéquipiers. Mais c’est là que son expérience va l’aider à gagner un temps précieux.

« Les fans et les gens de l’extérieur ne comprennent pas à quel point c’est difficile pour les gars d’être échangés, d’aller dans différentes équipes, de rencontrer différents coéquipiers, de nouveaux membres du personnel, de s’acclimater à une nouvelle ville, trouver comment se rendre à l’aéroport, toutes ces petites choses auxquelles vous ne pensez pas. Je l’ai fait tant de fois que j’ai l’impression que cela m’a préparé à ce moment où je dois arriver ici très vite et m’intégrer à ces gars », a-t-il estimé. « Pour ce qui est du terrain, ces gars sont très intelligents donc je ne pense pas que ce sera trop difficile, il suffit de jouer comme il faut et de faire les bons choix ».