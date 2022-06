Anfernee Simons s’habitue au costume de patron

Candidat très sérieux au titre de Meilleure Progression, après un bond statistique impressionnant à 17 points, 4 passes et 3 rebonds, Anfernee Simons a lui aussi rejoint l’infirmerie, où Damian Lillard a passé le plus clair de sa saison et où Jusuf Nurkic l’a récemment rejoint.

Déclaré inapte pour le match de cette nuit face à Minnesota, il va pouvoir souffler un peu, lui qui est passé d’un rôle de remplaçant pour ses trois premières saisons, à celui de titulaire indéboulonnable cette année. Soit douze minutes de plus en moyenne, pour un gain de 10 points entre les saisons.

Ce changement de statut s’accompagne d’un nouveau traitement au quotidien. En plus des minutes, il faut aussi gérer l’attention constante, et la pression physique de l’adversaire au taquet.

« Evidemment, je vais me retrouver en tête de liste du scouting report de nos adversaires à chaque match, surtout maintenant que [Jusuf Nurkic] est blessé. J’apprends encore à gérer tout ça », explique-t-il sur le site des Blazers. « Ça va être encore plus difficile pour moi mais c’est le moment idéal pour voir tout ça. Comme les Warriors cette saison qui m’ont pris en boîte, ça devait être la première fois que je voyais ça depuis le lycée ! C’est intéressant d’avoir à être confronté à ce genre d’actions. »

La semaine dernière, ça s’est traduit par une très mauvaise soirée face aux Suns, notamment le longiligne Mikal Bridges et le rugueux Jae Crowder. Au final, Anfernee Simons a terminé à 11 points à 4/10, marqué à la culotte par des Suns affamés qui ont contraint le jeunot de Rip City à son deuxième plus petit score depuis la fin décembre.

« Mes adversaires me rentrent vraiment dedans maintenant, surtout les Suns », confirme Anfernee Simons. « Je dis parfois aux gens que j’ai fait le tour de la question en NBA maintenant, mais je n’avais jamais vu ce truc-là. J’avais l’impression que je ne pouvais rien faire. Je sortais de l’écran, je m’arrêtais et je lâchais l’action mais ils continuaient à me coller ! Mec, je n’essaye même pas d’être agressif, lâche-moi ! C’est un truc qui m’a un peu frustré car je n’étais pas aussi agressif que j’aurais dû l’être car je voulais simplement étirer la défense et attirer du monde sur le côté faible. Mais ils s’en fichaient. Complètement. »

« Ils te balancent plus ou moins le lavabo de la cuisine sur le coin du nez et tu n’as pas de vétérans »

À l’inverse, pour son dernier match en date, Anfernee Simons a parfaitement réussi à redresser la barre, avec 38 points face à Minnesota, à 9/17 à 3-points notamment. Face à une défense plus lâche, il a réussi à retrouver des espaces et du rythme. Mais Portland s’est à nouveau incliné avec un effectif B voire C…

« Il fait du bon boulot », assure Chauncey Billups. « Le plus difficile pour lui, c’est qu’il n’a pas de joueurs vétérans autour de lui pour l’aider, et c’est dur de bien jouer dans ces conditions. Ils te balancent plus ou moins le lavabo de la cuisine sur le coin du nez (sic) et tu n’as pas de vétérans, les gars habitués à ce genre de situations pour t’aider et t’ôter de la pression. Quand Nurk jouait, qu’on pouvait lui donner les ballons, qu’il posait des écrans et qu’il était un deuxième créateur, ça lui enlevait beaucoup de pression. C’est dur pour lui de ne plus avoir ces gars. Certains soirs, ça marche et d’autres moins, mais ça fait partie du processus. »

Dans cette saison galère des Blazers, qui vont sans doute voir leur série de saisons consécutives en playoffs s’arrêter à huit, Anfernee Simons aura au moins apporté un rayon de soleil. Et un développement intéressant pour l’avenir de la franchise. Avec 19 matchs à jouer encore cette saison, le Floridien va pouvoir se faire encore la main dans le costume de patron. Toutes les minutes sont bonnes à prendre pour le jeune Simons qui, à seulement 22 ans, a déjà quatre saisons dans les jambes pour ainsi dire…

« Ça ne va pas être facile mais c’est le moment idéal pour progresser dans tous les domaines », conclut-il. « Ils vont défendre fort sur moi, ça va être un bon défi à relever pour essayer de progresser et apprendre à trouver des solutions. Si j’arrive à me débrouiller, il n’y aura plus grand-chose à faire contre moi. Je dois continuer à apprendre. Ça ne sera évidemment pas parfait du premier coup mais je vais essayer de trouver ma voie. Ça ne va pas être facile mais, si j’ai cette opportunité, c’est bien qu’il y a une raison à cela. »