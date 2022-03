Avec l’arrivée de CJ McCollum, Devonte’ Graham redécouvre la vie de joker

Willie Green a d’abord tenté de les associer avant de changer drastiquement son fusil d’épaule. Après seulement quatre matches disputés, la paire CJ McCollum – Devonte’ Graham a finalement été dissociée dans le cinq majeur des Pelicans. Avec plus de six passes de moyenne depuis son arrivée, l’ancien joueur des Blazers est désormais le principal créateur de l’équipe.

Devonte’ Graham, lui, est attendu pour faire la différence depuis le banc. « On a fait des ajustements avec Devonte’ dans le second cinq, en se disant qu’il allait nous donner plus de mordant », justifiait le coach il y a quelques jours. Un mordant dont l’ancien joueur des Hornets a commencé à manquer ces dernières semaines.

Avec son pourcentage encore douteux cette saison (36%), comme depuis le début de sa carrière, le meneur a vu sa production chuter à moins de 8 points de moyenne à 31.5% de réussite sur le mois de février. L’associer avec la recrue venue des Blazers, c’était également aligner un duo de petite taille, potentiellement permissif en défense. Envoyé dans l’Oregon, Josh Hart offrait en effet davantage de garanties dans ce domaine.

En plus de maintenir dans le cinq le rookie Herbert Jones, le coach a décidé de grandir son cinq en propulsant Jaxson Hayes aux côtés de Jonas Valanciunas. Malgré ce rééquilibrage, Willie Green entend maintenir le temps de jeu moyen de Devonte’ Graham (30 minutes sur la saison).

Reprendre le rôle de Nickeil Alexander-Walker

« J’ai eu une bonne discussion avec lui et il comprend que c’est un rôle qui nous manque. On avait Nickeil (Alexander-Walker) qui marquait en moyenne 13 ou 14 points en sortie de banc (avant d’être échangé à Utah), on ne l’a plus. On demande à Devonte’ de rentrer et d’être notre scoreur. Il y aura des matchs qu’il finira aussi. »

Avec ses 12 points cette nuit face aux Nuggets, il a bien été le remplaçant le plus prolifique en attaque. En six matches en tant que 6e homme, sa moyenne de points a baissé (9), tout comme ses minutes (22), mais il a le mérite d’avoir légèrement fait remonter son adresse (40,5%…).

« Le coach veut que je sois le même joueur. Ces derniers matches, il m’a demandé de shooter plus et d’être agressif car lorsque c’est le cas, de bonnes choses arrivent. J’ai déjà joué ce rôle par le passé donc ça me va », rappelait Devonte’ Graham qui avait démarré sa carrière avec les Hornets sur le banc.

Celui-ci apprécie en tout cas l’approche de son coach, habitué à s’entretenir directement avec ses joueurs lorsqu’il effectue de tels changements. « Certains coaches ne le font pas et passent un coup de fil par exemple. Cette confiance est énorme. Il veut que tu saches que tu représentes plus qu’un simple coup de fil. »

Cet ajustement de Willie Green a eu du bon pour les Pelicans. Avant de s’incliner en prolongation face à Denver, ils avaient remporté leurs quatre matches après le « All-Star break ».