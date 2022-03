Cade Cunningham trouve sa zone de confort à mi-distance

À l’instar de certains maitres absolus en la matière, comme DeMar DeRozan, Kevin Durant ou encore Brandon Ingram pour ne citer qu’eux, Cade Cunningham est un adepte du tir à mi-distance. À l’heure où les « lay-up » et les tirs à 3-points sont souverains dans les schémas offensifs en NBA, et alors que son coach Dwane Casey est un adepte de cette vision, le rookie de Detroit trouve sa zone de confort dans la zone intermédiaire.

Depuis le 16 février, le premier choix de la Draft 2021 est particulièrement efficace à mi-distance : il convertit 55% de ses tirs dans cette zone ! C’est la sixième meilleure moyenne de toute la ligue dans cet exercice sur cette durée, derrière « KD » et Brandon Ingram, mais aussi Jrue Holiday, Anthony Davis et l’inattendu Ish Smith.

« C’est une philosophie qui a du sens » expliquait-il. « Les tirs à 3-points ont la plus grande valeur, les tirs au cercle ont le plus haut pourcentage. Donc ce sont idéalement les tirs que l’on recherche. Mais très souvent, les intérieurs reculent quand je suis à mi-distance pour m’empêcher d’aller au cercle, et je suis en position de prendre le tir. Je travaille énormément sur ces tirs, j’en ai marqué beaucoup. […] C’est un tir qui m’aide à trouver mon ‘momentum’, et force les défenses à changer leurs couvertures défensives sur moi. »

La date du 16 février évoquée plus haut n’est pas anodine : les Pistons traversent la meilleure dynamique de leur saison depuis cette date, avec cinq victoires (face à Boston, Toronto ou Charlotte notamment) et deux défaites. Alors que l’efficacité de Cade Cunningham explose à mi-distance ces dernières semaines, les Pistons progressent.

Un équilibre à trouver

Pour Dwane Casey, adepte des « analytics », le tir à mi-distance n’est intéressant dans une attaque NBA que s’il est « encadré » : puisque les « lay-up » sont les tirs aux pourcentages de réussite les plus élevés, et que les tirs à 3-points valent plus, il est important, pour le tacticien, que les tirs à mi-distance soient pris seulement par un joueur extrêmement efficace dans cette zone intermédiaire.

Bien placé pour tenir cette analyse puisqu’il a côtoyé DeMar DeRozan, un des meilleurs joueurs à mi-distance depuis plusieurs années, durant sept saisons à Toronto, Dwane Casey est désormais prêt à faire confiance à Cade Cunningham à mi-distance. En respectant toujours cette idée de quotas afin d’être efficace.

« Il y a un total de tirs précis qui rend le tir à mi-distance efficace. C’est notre vision. Cette année, plus qu’autre chose, on cherche surtout à scorer, peu importe la manière. Mais quand notre attaque trouve son rythme, il y a un nombre précis de tirs que l’on doit viser » expliquait le coach, avant de dresser le parallèle avec DeMar DeRozan. « L’année où nous terminons avec la deuxième meilleure attaque de la ligue à Toronto, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à me fier à cette méthode. Et ça a fonctionné. Nous avions un des meilleurs joueurs à mi-distance avec DeRozan, et on avait un nombre de tirs précis pour lui. Il y aura un nombre pour Cade aussi, car il est efficace à mi-distance, et c’est ce qu’il faut faire pour s’assurer que toute l’attaque est efficace. »