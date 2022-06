Une bouffée d’oxygène pour les Knicks

D’un côté, des Clippers qui restaient sur cinq victoires de suite. De l’autre, des Knicks qui n’avaient plus gagné depuis sept matches. Autant dire que l’issue semblait courue d’avance, et pourtant New York a livré le match parfait pour s’imposer 116-93 à la Crypto.com Arena.

« Ce soir, on était dans le combat du début à la fin, et j’espère qu’on pourra construire là-dessus » a déclaré Tom Thibodeau. Pour lui, ce n’est que la suite des bonnes prestations depuis la coupure liée au All-Star Game. « Je leur dis que depuis le All-Star Game, on joue bien. On a bien joué face au Heat, les deux matches face aux Sixers, et on aurait dû gagner à Phoenix. On n’avait rien pour le prouver. »

C’est désormais chose faite avec ce succès construit au début du deuxième et du quatrième quart-temps. Un point commun à ces deux très bons passages : la présence de plusieurs remplaçants dans un quintet très jeune : Quickley-Reddish-Barrett-McBride-Robinson. En deuxième quart-temps, ils signent un 16-0. Au début du 4e quart-temps, avec Jericho Sims à la place de Mitchell Robinson, c’est un 10-0, dont 8 points de Cam Reddish.

Déjà l’heure des regrets

À l’arrivée, Quickley, McBride, Barrett et Reddish jouent 12 minutes ensemble, et sur cette période, les Knicks signent un 36-6 ! « C’est génial de décrocher une victoire. On en avait tellement besoin » réagit Mitchell Robinson, très bon sous les panneaux. « Ils ont tellement bien joué. La balle circulait et l’énergie était élevée. »

Pour Tom Thibodeau, il ne faut toutefois pas oublier le rôle des titulaires. « Les jeunes ont été bons mais le ton a été donné lors des cinq premières minutes par les titulaires. La défense était vraiment bonne, et la volonté de faire l’extra-pass a donné du rythme en attaque. Ensuite, le banc est entré et ils ont joué de manière incroyable. Ils ont créé l’écart, et ensuite, ils se sont défoncés pour le garder. »

Une performance qui ravive les regrets de Julius Randle. À moins d’une fin de saison en boulet de canon, l’équipe aura bien du mal à accrocher le « play-in », et avant le match, il déplorait cette incapacité à terminer les matches. « Ce qui est malheureux, c’est qu’on n’a pas été capable de conclure ce genre de match. On est à 25-38, non ? On devrait être facilement à 38-25, vu le nombre de matches serrés qu’on a perdus. »