Cleveland très inquiet pour Jarrett Allen

Alors que l’équipe marque le pas, handicapée par les blessures à répétition qui touchent ses meneurs et ses arrières, les Cavaliers vont sans doute devoir se passer de Jarrett Allen pendant plusieurs matches.

Cette nuit, face à Toronto, le pivot All-Star s’est blessé à la main sur un contre, et le staff médical craint une fracture d’un doigt. Le coach JB Bickerstaff n’a pas donné de détail sur la main et le doigt blessé, mais selon The Athletic, Jarrett Allen est indisponible jusqu’à nouvel ordre.

Sur les images, on voit que la main gauche du pivot heurte le cercle sur son contre, et il pourrait s’agir de l’annulaire ou du majeur. La « bonne nouvelle », c’est que ce n’est pas sa main pour shooter.

Une chose est sûre, il sera indisponible, et c’est une perspective à laquelle Evan Mobley se prépare.

« Je vais devoir jouer davantage pivot, et Kevin Love va prendre ma place » prévient le rookie. « Cela va se faire à la volée. On conserve trois intérieurs avec Kevin, Lauri et moi. On reste une équipe de grande taille et on va jouer de la même façon. »

Cette nuit, les Cavaliers en ont eu un avant-goût puisque Jarrett Allen n’a joué que 10 minutes, d’abord touché à la cuisse sur une béquille puis à la main après son contre.