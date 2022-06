Ben Simmons prend son mal en patience

Le retour de Ben Simmons sur les terrains n’est pas pour tout de suite. Alors que ça fait bientôt un mois que l’Australien a rejoint Brooklyn, son nouveau GM, Sean Marks, a donné des nouvelles de sa situation tout en précisant qu’aucun calendrier de retour n’était encore disponible à ce stade.

« Malheureusement, une raideur au dos a retardé son retour sur le terrain avec ses coéquipiers. Il a fait de la rééducation ces dix derniers jours, et il va encore progresser cette semaine avec des séances d’entraînement individuelles. J’espère que d’ici la fin de la semaine prochaine, il sera plus à l’aise au sein de l’équipe, et alors nous pourrons vraiment accélérer et commencer à le mettre en situation pour les matchs », a déclaré Sean Marks.

Patty Mills pour accélérer son intégration

En attendant de retrouver enfin les parquets, Ben Simmons peut compter sur un allié de choix pour parfaire son intégration avec Patty Mills, un autre « Boomer » arrivé aux Nets durant l’intersaison.

Le meneur assure que Ben Simmons met les bouchées doubles afin d’être performant lorsqu’il sera sur pied.

« Nous parlons beaucoup. On échange beaucoup sur le groupe, sur la vidéo, les exercices. Donc il est là pour toutes ces choses, et il reste pour tout l’entraînement. Ensuite il fait sa part avec son entraîneur pour le tir, son physiothérapeute et tout ce qui s’ensuit. Mais en ce qui concerne toutes les activités de l’équipe, il est présent tout le temps », a expliqué Patty Mills en marge du déplacement des Nets à Boston.

Sur le banc des Nets pour accélérer son acclimatation

À ce titre, sa présence aux entraînements mais aussi en match sur le banc constitue autant de façons d’accélérer son acclimatation. Le retour de Steve Nash sur le banc après avoir dû en être éloigné en raison du protocole Covid, va également l’aider en ce sens.

« Bien sûr qu’il travaille dur, non seulement pour la rééducation de son dos, mais aussi pour trouver des moyens de s’améliorer dans la situation dans laquelle il se trouve en ce moment. Je pense que le plus important est de lui donner des conseils et des perspectives pendant les matchs, voir comment il pourrait facilement se glisser dans une situation de jeu, où il peut s’intégrer et trouver sa place. Les périodes de match ont été vraiment cruciales, pour l’avoir sur le banc et juste écouter son point de vue », a souligné son nouveau coéquipier.

Pour Patty Mills, la présence d’un Ben Simmons, même encore en perfectionnement, individuel ou par rapport à la connaissance de ses nouveaux coéquipiers, sera un plus pour les Nets.

« Il constituera une menace, quoi qu’il arrive. Qu’il ait le ballon en main ou sans ballon en tant que poseur d’écran. Il représente une telle menace qu’il attirera beaucoup d’attention. Donc au regard de son QI basket, de la façon dont il peut passer le ballon ou l’avoir en main, ça nous rendra meilleurs au minimum », a-t-il ajouté. « Bien sûr, il est plus menaçant sur du jeu rapide lorsqu’il a des joueurs, en particulier des shooteurs, autour de lui. Mais comme je l’ai dit, au minimum, Ben Simmons rendra cette équipe bien meilleure. J’ai hâte de voir ça ».