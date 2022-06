Tyler Herro prend goût à l’agressivité vers le cercle

En cinq matches depuis la reprise post-All-Star Weekend, Tyler Herro affiche une moyenne de 25.1 points par match, à 51.1% aux tirs, dont 44.4% à 3-points.

Des moyennes bien largement supérieures à celles qu’il affiche sur l’ensemble de la saison (20.6 points, 43.6% aux tirs dont 38.2% à trois-points), et qui illustrent une évolution progressive dans son jeu.

Si l’arrière de Miami est sur une très bonne dynamique actuellement, c’est parce qu’il commence à opérer les changements nécessaires pour faire de lui un attaquant plus efficace. « Je pense que les gens savent que je suis un ‘shooteur’. Je shoote vraiment bien. Mais je pense que je suis plus dangereux quand je dribble, quand j’attaque le cercle ou quand je prends un tir en sortie de dribble à mi-distance » jugeait le sixième homme du Heat.

Depuis cinq matches, il met donc la théorie en pratique : d’après NBA.com, sa moyenne de « drives » par match était de 11.8 avant le break du All-Star Weekend. Depuis le retour du break, cette moyenne est passée à 13.4.

« Quand j’avais un ‘mismatch’ favorable, je faisais en sorte de prendre mon tir à mi-distance. Je pense que ce genre de tirs, avec des intérieurs de 2m10 ou plus derrière moi, ce sont des tirs difficiles. Donc je vais plutôt finir au cercle, pour essayer de marquer avec la faute. […] Quand je le sens bien, je prends mon tir à mi-distance. Mais dernièrement, je fais en sorte de prendre soit un tir ouvert à trois-points, soit d’aller au cercle, pour provoquer la faute ou créer un décalage pour mes coéquipiers. »

Face aux Nets, jeudi, la nouvelle mentalité de l’arrière du Heat a fait des dégâts : bien que maladroit (8/19, 1/5 derrière l’arc), il a continué à être agressif vers le cercle et a compensé sa maladresse par un impeccable 10/10 sur la ligne des lancers-francs.

Labellisé seulement comme un ‘shooteur’ à sa sortie de Kentucky en 2019, Tyler Herro, dans sa troisième saison en NBA, étend son arsenal offensif. Favori pour le titre de « Sixth Man Of The Year », il s’attèle à devenir un attaquant plus patient et mature, moins prévisible et dépendant de son adresse à mi-distance et à 3-points.

« Il attaque le cercle avec beaucoup plus d’assurance, plus d’autorité. Il crée donc plus de contact, et il peut encaisser les coups, car il a bien progressé physiquement cet été. » appréciait son coach Erik Spoelstra. « Quand Jimmy [Butler], Bam [Adebayo] et maintenant Tyler vont sur la ligne aussi fréquemment, ça change tout pour nous. Ça nous aide à mieux contrôler les matches. »

Plus propre dans sa prise de décision, Tyler Herro a trouvé la bonne formule depuis cinq matches, et doit maintenant être capable de pérenniser ce niveau de jeu.