Malachi Flynn, l’opportuniste

Très peu utilisé en 2022, Malachi Flynn n’avait pas réussi à se relancer en G-League, en y étant aussi décevant. Mais, depuis quatre matches, il est titulaire et flambe avec 16 points de moyenne, à 57% de réussite au shoot et 55 % à 3-pts. Le meneur s’est retrouvé dans le cinq majeur en profitant de la blessure de Fred VanVleet, touché au genou.

Et s’il est bon et en confiance, après des semaines sur le banc, c’est parce qu’il a saisi les minutes offertes dans des défaites quelques jours avant.

« Il a été bon », se souvient Nick Nurse pour Sports Net, en parlant des deux lourdes défaites contre Atlanta et Charlotte, où le joueur a eu du temps de jeu en fin de rencontre. « Malachi gardait la tête haute, il était concentré et il a saisi sa chance, qu’on soit en première ou seconde mi-temps, comme dans le garbage time. Il joue avec intelligence, dureté et voilà pourquoi j’ai décidé d’en faire un titulaire. »

Il a notamment inscrit 18 points dans la victoire contre les Nets, lors de sa première titularisation, ou encore 20 points (et 8 passes) dans la défaite face à Orlando, vendredi soir. C’est son nouveau record de saison. « Ça faisait du bien, c’est évident », racontait-il. « Mais le plus important, dans la ligue, c’est de répéter ça. »

Pascal Siakam en mentor

Ce qu’il n’avait pas réussi à faire plus tôt dans sa seconde année dans la ligue. Malachi Flynn avait eu du temps de jeu dans les deux dernières semaines de novembre, en jouant 13 minutes par match. Ses 4 points de moyenne à 32% de réussite au shoot avaient logiquement déçu.

« On lui a donné sa chance en début de saison », rappelle le coach des Canadiens pour Sports Illustrated. « Mais il ne semblait pas être prêt pour la saisir. Il n’avait pas d’impact, ne mettait pas ses tirs, ne jouait pas comme je le souhaitais. Néanmoins, il a fait un remarquable travail pour rester dedans, malgré les DNP, malgré le fait de voir Dalano Banton jouer. Il se donnait à fond à l’entraînement, au shootaround, dans les séquences vidéos. Il est resté impliqué et a toujours apporté de l’énergie au banc. »

Pour garder le moral, Malachi Flynn a pu s’appuyer sur le soutien constant de Pascal Siakam. Lui aussi a connu un début de carrière mouvementé, où il ne jouait pas toujours de manière régulière. Le Camerounais a ainsi multiplié les échanges, par textos notamment, et les conseils envers son coéquipier.

« J’ai essayé de l’aider le plus possible avec mon savoir, qui pouvait lui être bénéfique », explique le champion 2019. « Je lui dis que c’est la NBA, c’est dur. On traverse tous des moments compliqués. Beaucoup de gens vous disent quoi faire et en même temps, on a besoin de quelqu’un pour être encouragé. C’est ce que je tente de faire. Je suis fier de lui et je suis heureux de voir qu’il a saisi sa chance. »