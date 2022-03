Le roster des Spurs est au complet pour aborder les six dernières semaines de la saison régulière. La franchise texane a en effet offert une « promotion » à ses deux « two-way contracts » Joe Wieskamp et Devontae Cacok.

L’arrière/ailier Joe Wieskamp a été sélectionné par les Spurs avec le 41e choix de la dernière Draft et a déjà participé à 18 matchs avec l’équipe première cette saison (2.1 points en 5 minutes en moyenne par match) et 24 avec les Austin Spurs (G-League) avec lesquels il tournait à 14.6 points, 4.3 rebonds et 2 passes décisives.

L’intérieur Devontae Cacok navigue pour sa part depuis trois ans entre la G-League et la NBA, lui qui était notamment en « two-way contract » chez les Lakers sacrés champions NBA en 2019/20. On l’a moins vu que Joe Wieskamp avec les Spurs (11 matchs pour 3.6 points et 3.3 rebonds en 8 minutes en moyenne). Il s’est en revanche distingué en G-League (19.8 points, 12.8 rebonds) en alignant notamment une série de 15 matchs en double-double.

Les deux « two-way contracts » vacants ont été attribués à l’arrière DJ Stewart Jr. et l’ailier Robert Woodard II.