Jevon Carter et DeAndre’ Bembry, les nouveaux chiens de garde des Bucks

Le match contre les Hornets illustre parfaitement ce que peuvent apporter Jevon Carter et DeAndre’ Bembry aux Bucks. C’est-à-dire des muscles, de l’intensité et une pression défensive de tous les instants.

Les deux joueurs ont compilé 16 points, mais ce sont surtout leur activité et leur pression tout-terrain qui ont été remarquées. Notamment pour ralentir la remontée de balle de LaMelo Ball.

« C’est génial de défendre sur tout-terrain, de rendre les choses compliquées pour les autres équipes », explique Jrue Holiday pour The Athletic. « Quand les Hornets passaient le milieu de terrain, ils avaient perdu beaucoup de temps et de secondes, donc ils devaient se précipiter. On met la pression au porteur de balle. »

Le meneur et l’ailier, qui sont arrivés à Milwaukee ces derniers jours, n’ont volé qu’un ballon contre Charlotte, mais l’essentiel était ailleurs. LaMelo Ball et les Hornets, qui adorent courir et mettre de la cadence, ont peiné à installer leur attaque, car ils étaient pris à la gorge, dès la remise en jeu ligne de fond.

« Ça épuise les équipes », explique Grayson Allen. « Les actions démarrent plus tôt car elles ne peuvent pas arriver aussi facilement à la ligne à 3-pts, elles ont toujours des défenseurs sur le dos. Les écrans adverses ne fonctionnent pas aussi bien également. Le rythme est perturbé, et c’est important pour nous. Leur capacité à être sur le ballon, à casser les actions a été énorme. »

« Ils donnent le ton »

Les Bucks ont déjà des forts défenseurs dans leur effectif, avec Giannis Antetokounmpo (défenseur de l’année en 2020), Jrue Holiday, Serge Ibaka ou encore Brook Lopez. Sans oublier d’autres joueurs précieux dans ce domaine comme Grayson Allen, Wesley Matthews et maintenant Jevon Carter et DeAndre’ Bembry. Le champion 2021 a donc une armée qui fait les efforts en défense et la pression effectuée par les deux recrues va être contagieuse.

« Les deux vont probablement devoir passer du temps dans la glace (pou récupérer) », s’amusait Jrue Holiday après la victoire contre les Hornets. « Mais face à une telle intensité, tout le monde a suivi. L’énergie est ensuite transférée. Quand je vois Jevon ou DeAndre’, je ne veux pas lâcher. Ils donnent le ton. »

Finaliste avec les Suns (il n’a pas joué une minute des Finals, et très peu en playoffs) contre ces mêmes Bucks la saison passée, Jevon Carter avait fait sa place à Phoenix grâce à sa défense. C’est même son « fond de commerce » comme le dit Mike Budenholzer, et il se réjouit d’être parmi d’autres chiens de garde dans le Wisconsin.

« C’est fun », relatait-il. « J’ai dit aux gars que ça faisait bien longtemps que je n’avais pas joué aussi dur. C’est très agréable de jouer dans une équipe aussi concentrée défensivement. Vraiment, je m’amuse beaucoup. »