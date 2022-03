Air Jordan 2 : une nouvelle collaboration « Jordan x Maison Château Rouge »

Jordan Brand multiplie les collaborations en France puisqu’après avoir dévoilé une nouvelle collection pour le club de football du Paris Saint-Germain, la marque au « Jumpman » s’est de nouveau associé avec « Maison Château Rouge », marque pop et lifestyle située dans le 18e arrondissement, dont les œuvres s’inspirent d’un héritage africain et symbolisent la rencontre entre plusieurs cultures.

Après une première « Air Jordan 1 » conçue en 2019, la « Air Jordan 2 » revisitée ici présente une tige blanche assortie de subtiles finitions et réhaussée par des finitions en jaune-orangé, comme les bandes en orange situées à l’avant de la paire et au niveau du talon, et le logo Air Jordan en jaune sur la languette ainsi que les inscriptions « Nike » et « Maison Château Rouge » également présentes sur le talon.

A noter également la semelle intérieure qui a été particulièrement travaillée avec un jeune Michael Jordan qui s’envole au dunk.

La date de sortie et le prix de cette Air Jordan 2 en collaboration avec « Maison Château Rouge » devraient être annoncées prochainement.

(Via SneakerNews)

