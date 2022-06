Isaiah Thomas et Terry Rozier retrouvent déjà leur complicité

Espérons pour Isaiah Thomas que ce troisième essai sera le bon ! Après deux expériences sans lendemain aux Mavericks et aux Lakers, l’ancien meneur des Celtics a débarqué à Charlotte pour dix jours. Il connaît désormais le système, et la bonne nouvelle, pour lui, c’est qu’il débarque dans une franchise où il connaît quelques nouvelles têtes.

« Terry (Rozier) est l’un de mes meilleurs amis, et ce qui est dingue, c’est qu’on avait parlé l’autre jour de cette possibilité de jouer ensemble » raconte Isaiah Thomas. « Et puis il y a Gordon Hayward, quelqu’un que j’avais recruté à Boston et l’un de mes bons amis également. Je suis très heureux d’être ici, et j’espère que je pourrai apporter de l’énergie positive à l’équipe. »

« Je n’avais pas anticipé qu’il joue autant, et qu’il aurait cet impact aussi tôt »

Les circonstances du match face aux Cavaliers ont fait qu’Isaiah Thomas a été immédiatement lancé dans le grand bain. LaMelo Ball, rapidement pénalisé par les fautes, a pris le relais et tout s’est très bien passé avec une victoire (110-98) et une ligne de stats intéressante : 10 points, 5 rebonds et 3 passes en 14 minutes.

« Il a démontré qu’il était un vrai pro » apprécie James Borrego. « Il n’y a rien de nouveau pour lui, mais je n’avais pas anticipé qu’il joue autant, et qu’il aurait cet impact aussi tôt. Mais c’est pour ça qu’on l’a fait venir, pour des moments comme ça, pour qu’il apporte son leadership. Il était prêt, il connaît nos systèmes et il sait ce qu’il a à faire. Je l’ai trouvé très bon ce soir. »

À 32 ans, Isaiah Thomas ne se fait plus d’illusions. Le camion de la Brink’s ne se postera jamais devant chez lui, et il veut simplement jouer en NBA.

« Je n’ai aucune attente. Je veux juste avoir un impact positif sur la franchise, que je joue ou pas. J’ai toujours été capable d’avoir un impact dans des franchises en jouant ou pas. Peu importe que je joue ou pas, je suis là pour avoir une influence positive sur ces gars. Si le coach m’appelle pour entrer en jeu, je suis prêt pour ces moments. Je suis plus que prêt même ! »

« Je pense que je n’ai plus rien à prouver. Je montre que je suis rétabli, et c’est le plus important »

Son ami et ancien coéquipier Terry Rozier est ravi de leurs retrouvailles, et il a d’ailleurs été le meilleur joueur de la rencontre face aux Cavaliers.

« C’est énorme » lâche-t-il. « Ce n’est pas seulement ce qu’il fait sur le terrain. C’est un vétéran, il parle dans les rassemblements et il a déjà un impact dans le vestiaire. C’est donc une bonne chose d’avoir des gars comme lui autour de soi, qui ont connu les playoffs et qui savent ce qu’il faut faire. Et puis sur le terrain, c’est le jour et la nuit. Je regarde I.T. depuis deux ou trois saisons et il ne cesse de m’étonner. Il peut marquer de n’importe quelle façon. »

Pour l’instant, c’est un simple contrat de 10 jours, et Isaiah Thomas veut continuer de prouver qu’il est au top physiquement. « Je pense que je n’ai plus rien à prouver. Je montre que je suis rétabli, et c’est le plus important, et il s’agit juste de profiter d’une opportunité. Je suis là pour aider par n’importe quel moyen. Je suis là pour apporter mon expérience et mon leadership à des gars comme Melo ou Terry, qui était mon rookie quand j’étais à Boston, et tous les autres jeunes ».