Ancienne salle mythique des Kings, l’Arco Arena va être détruite

Les amoureux de l’Arco Arena pourront lui dire au revoir le 19 mars. Les Kings organisent en effet un dernier adieu à leur salle mythique, qui a connu les plus belles saisons de la franchise depuis son arrivée à Sacramento, avant sa destruction prévue dans les six mois à venir.

« Comme nous tournons la dernière page de cette salle, nous accueillerons les fans pour une dernière visite », explique le propriétaire de la franchise, Vivek Ranadivé. « Elle était considérée comme la plus bruyante de la NBA et nous garderons en mémoire, à jamais, les souvenirs attachés à cette salle. »

Entre 1988 et 2016, les Californiens ont évolué dans cette salle, qui sera ensuite connue sous le nom de Sleep Train Arena. Sacramento et l’Arco Arena, au début des années 2000, étaient des places fortes de la ligue. Les Kings pratiquaient un jeu offensif très séduisant, gagnaient plus de 50 matches par saison et surtout jouaient les playoffs, qui se font toujours attendre depuis 2006…

Ils ont ensuite quitté cette salle, après un dernier match le 9 avril 2016 et 28 saisons passées là-bas, pour rejoindre le Golden 1 Center depuis le début de saison 2016/2017.