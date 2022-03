Guerre en Ukraine : les chaussettes jaunes des Pelicans

Tous les moyens sont bons pour marquer son soutien à l’Ukraine et sa population, et chez les Pelicans, on a choisi de porter des chaussettes jaunes.

« Comme on l’a déjà dit, c’est un énorme gâchis, et on essaie juste d’attirer davantage l’attention. L’ennemi est toujours là » rappelle Jonas Valanciunas dont le pays, la Lituanie, craint de subir le même sort que l’Ukraine. « Des innocents continuent de mourir. Le monde entier parle de sanctions, de prières et de soutien, mais il faut faire autre chose car la guerre continue. Cela fait sept jours que ça dure désormais. À chaque fois qu’on allume son téléphone et qu’on voit ce qu’il s’y passe, c’est choquant. »

Selon ESPN, qui relaient les propos de Naji Marshall et de Brandon Ingram, Jonas Valanciunas s’est exprimé devant tout le groupe pour partager ses craintes et les mobiliser, et le groupe a donc choisi de porter des chaussettes jaunes la nuit dernière face aux Kings.

« Être attentif et soucieux des autres, c’est l’une de nos valeurs fondamentales » explique Willie Green. « Il s’agit d’avoir conscience de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Les gars voulaient faire quelque chose pour montrer leur unité. C’est ce qu’ils ont choisi de faire. On veut juste faire en sorte de garder ces gens dans nos prières et nous avons conscience d’être privilégiés d’avoir cette plateforme en jouant au basket. »