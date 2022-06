La longue attente de Miles McBride

Brièvement apparu pour quelques secondes de « garbage time » durant la défaite des Knicks sur le parquet des 76ers, Miles McBride n’a le droit qu’aux miettes pour sa saison rookie.

Complètement ignoré par Tom Thibodeau alors que le club accumule les problèmes à la mène (Derrick Rose blessé, Kemba Walker mis au ban pour de bon, Alec Burks inefficace…), le meneur issu de la fac de West Virginia prend son mal en patience chez les Westchester Knicks, en G-League, en attendant une vraie opportunité avec l’équipe NBA.

Interrogé sur cette saison rookie au ralenti, il reconnaissait volontiers que la situation est étrange pour lui.

« C’est un défi, c’est certain. En grandissant, je n’ai jamais vraiment fait face à cette situation, à m’asseoir sans jouer. Mais c’est la NBA » livrait-il ainsi au New York Post. Alors que son coach refuse de faire appel à lui, Miles McBride explique également que son staff continue de lui assurer que son moment viendra. « Leur retour, c’est : ‘Tu es jeune, tu es un rookie. Saisis les opportunités qui se présentent à toi, et de bonnes choses se produiront’. […] Mais je ne sais pas trop. Il faut demander au coach. »

Si ce discours des Knicks avait du sens en début de saison, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Car à un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, le club est en grande difficulté (25-36, série de six défaites de suite), les playoffs sont de plus en plus loin, et l’obstination de « Thibs » de confier la mène à ses vétérans ne marche pas.

Peut-être que Miles McBride aura enfin une chance de montrer ce qu’il peut faire dans cette fin de saison… à mesure que la 10e place qualificative pour le « play-in » s’éloigne pour les Knicks.