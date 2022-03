La dernière ligne droite pour Dillon Brooks

Victime d’une impressionnante torsion de la cheville gauche le 8 janvier dernier face aux Clippers, Dillon Brooks s’apprête à retrouver les parquets. Son GM Zach Kleiman avait évoqué un retour début mars lors de la « trade deadline », et le Canadien aurait tenu son calendrier de rééducation.

Pour l’heure, l’ailier fait encore du travail léger à l’entraînement mais devrait intensifier ses sessions avec contact dans les jours à venir, sur du 3-contre-3 et du 5-contre-5 avant d’être définitivement autorisé à retrouver ses coéquipiers en match.

Le premier supporter des Grizzlies depuis début janvier

« Il s’est totalement intégré », s’est réjoui son coach Taylor Jenkins, qui a parlé de « grand pas en avant » effectué par son joueur ces derniers jours. « Nous n’avons pas eu beaucoup de d’entraînement pour le mettre sur le parquet. On ne le met pas encore en situation de match ou sur des exercices avec contact. Il fait du contact dans d’autres cadres. Mais il a été pleinement impliqué dans toutes nos séances vidéo avec l’équipe ».

Toujours démonstratif au bord du terrain, Dillon Brooks a été « le premier supporter » des Grizzlies d’après Ziaire Williams qui le remplace au pied levé dans le cinq majeur.

Quel rôle pour son retour au jeu ?

La question de la place et du rôle qu’il pourrait retrouver a également été évoquée par Taylor Jenkins. L’équipe tourne bien sans lui, et ce n’est pas certain qu’il soit titularisé dès son retour.

« C’est clairement une décision compliquée », a-t-il reconnu. « Il ne nous reste que 19 matchs, et quand il reviendra, ce sera évidemment moins. Lui et moi en discutons. Nous avons eu des gars différents qui sont revenus de blessure en sortant du banc, d’autres qui ont commencé tout de suite. Nous devons juste voir où en est l’équipe et ce qui est le mieux pour l’acclimater et aussi continuer à faire jouer notre équipe à un haut niveau ».

Sur ses 21 matchs disputés cette saison, Dillon Brooks reste le deuxième meilleur marqueur des Grizzlies et un joueur important dans le dispositif de Taylor Jenkins. Il sera juste question de trouver le meilleur compromis, pour le joueur et pour l’équilibre de l’équipe.

Cette saison, le cinq Morant-Bane-Brooks-Jackson Jr-Adams n’a pu disputer que sept matchs ensemble, et en a perdu cinq. La question de sa réintégration au sein de l’effectif n’est donc peut-être pas aussi anodine.

Un retour envisagé la semaine prochaine

Pour Ziaire Williams, son remplaçant attitré depuis bientôt deux mois, il ne fait aucun doute que Dillon Brooks finira par retrouver le cinq majeur. Et ça ne lui pose d’ailleurs aucun problème.

« Ce sera bien de prendre du recul, de le regarder faire et d’apprendre. Et quand je serai avec la « second unit », je ferai la même chose, à donner du rythme et aider l’équipe à gagner. Tout ce que je veux, c’est être sur le terrain. Que je sois titulaire ou sur le banc, ça n’a pas d’importance », a glissé le rookie.

D’ores et déjà forfait pour le match de ce soir face aux Grizzlies, Dillon Brooks, pourrait effectuer son retour dans le courant de la semaine prochaine, alors que Memphis enchaînera un « back-to-back » contre Orlando puis à Houston ce week-end.