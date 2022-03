Thanasis Antetokounmpo accepte son rôle limité avec les Bucks

Regarder la ligne de stats de Thanasis Antetokounmpo cette saison et celle de l’année dernière, c’est regarder un miroir. Son temps de jeu (10 minutes) et sa production (environ 3 points à 49% et 2 rebonds) n’ont quasiment pas évolué d’une année sur l’autre.

Titularisé pour quelques rencontres en début de saison en raison des absences chez les Bucks, le Grec connaît encore régulièrement des « DNP ». Sans parler de frustration, le joueur de 29 ans ne cache pas qu’il aimerait être davantage sollicité par Mike Budenholzer.

« Bien sûr, à 100% », confie l’ailier dans des propos retranscrits par Eurohoops, après une interview avec le média grec Cosmote TV. « Je ne crois pas qu’il y ait un joueur qui ne veuille pas jouer plus. (Mais) chaque décision prise par notre entraîneur est juste pour l’équipe. Et on ne peut jamais faire passer sa propre personne avant l’équipe. »

Qui plus est dans une équipe qui vient juste de décrocher son premier trophée NBA. Malgré son rôle minime, le 51e choix de la Draft 2014 a le sentiment de « progresser au quotidien » et de « devenir un joueur différent, que les gens le voient ou non. Je deviens un joueur différent tous les ans. »

Malgré des qualités athlétiques et une présence physique indéniable, Thanasis Antetokounmpo se doute bien que son absence de tir extérieur jusqu’ici ne joue pas en sa faveur pour récupérer des minutes.

Au moins, en cas de besoin selon les « matchups » ou les éventuelles absences, il se tient prêt en analysant beaucoup. « Tout est question des besoins de l’équipe à l’instant T. Il s’agit par exemple, pour moi, d’observer chaque action, les instructions. Chaque joueur surveille son propre gars. La veille du match, j’ai déjà tout regardé, j’ai lu le ‘scouting’ de tous les adversaires, surtout les scoreurs. Les phases où des joueurs spécifiques prennent le relais. J’essaie de faire du mieux que je peux. »