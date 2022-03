Darius Garland toujours gêné par son dos

Depuis maintenant deux mois, Darius Garland connait des alertes au dos. Il a ainsi manqué huit matches en février pour cette raison et on ne l’a plus vu depuis le All-Star Game à Cleveland, le 20 février.

Fallait-il que le meneur de jeu des Cavaliers fasse l’impasse sur le match des étoiles, pour ne pas ensuite manquer des rencontres de saison régulière ? La question ne s’est pas posée, répond Mike Gansey.

« Il a joué contre Philadelphie et Atlanta et il se sentait bien », rappelle le GM de la franchise à The Athletic, Darius Garland ayant marqué 27 et 30 points dans ces deux rencontres avant le All-Star Break. « Le Skills Challenge (remporté par les Cavs), c’était comme faire un H-O-R-S-E. C’était fun pour lui de faire ces exercices de shoot. Ensuite, l’équipe a eu un entraînement qui n’en est pas vraiment un. Et dans le match, je ne sais même pas s’il a défendu, ni même touché un adversaire. Il avait l’air bien. »

C’est après le All-Star Game, pendant un entraînement, que Darius Garland a ressenti une douleur. Les Cavaliers ont donc décidé de lui offrir du temps pour récupérer.

« C’est comme une contusion osseuse, donc c’est au jour le jour », précise Mike Gansey. « Ce n’est pas du long terme, il a simplement besoin de repos. Donc en interne, on a convenu que s’il se reposait un peu plus, ça pourrait l’aider pour les derniers matches. On a voulu l’écarter du danger, car il suffit d’un coup, pour aider l’équipe dans la dernière ligne droite. »

Par conséquent, la franchise n’a aucune date de retour à donner. Darius Garland peut revenir aujourd’hui comme dans dix jours seulement, et ce souci va planer comme une ombre sur la saison des jeunes de l’Ohio.

« On espère qu’il sera avec nous dans une semaine, mais qui sait ? Peut-être que ce mercredi, il va se réveiller et se sentir bien. Je n’en sais rien », confesse le dirigeant de Cleveland. « Malheureusement, il va devoir gérer ça jusqu’à la fin de la saison. Darius est un dur à cuire et si on était en playoffs, il pourrait jouer. Mais là, lui donner un peu de temps est la meilleure chose à faire pour tout le monde. »